FC Augsburg

06:08 Uhr

DFL sagt die Partie des FCA gegen Mainz ab – FCA spricht von "Farce"

Plus Am Nachmittag zeigt sich FCA-Trainer Weinzierl noch überzeugt, dass die Partie stattfindet, am Abend kommt die Absage. So begründet der Ligaverband seine Entscheidung.

Wer glaubte, Markus Weinzierl würde sich mit einem Verweis aufs Sportliche herausreden, sah sich getäuscht. Stattdessen sprach der Trainer des FC Augsburg Klartext und gab noch ein paar Empfehlungen ab, wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) in den nächsten Wochen handeln sollte. Am Donnerstagnachmittag war noch unklar, ob die Bundesliga-Begegnung zwischen dem FC Augsburg und Mainz 05 am Samstag angepfiffen werden würde (15.30 Uhr), am Abend folgte die Entscheidung des Ligaverbands. Aus Augsburger Sicht eine bittere Enttäuschung, in einer ersten Reaktion sprach ein Verantwortlicher des Vereins von einer „Farce“.

