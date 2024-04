"Hoffe, dass jeder bleibt": So will FCA-Trainer Thorup Demirovic und Co. halten

Die guten Leistungen des FCA wecken Interessenten. Wie Coach Thorup um sein Team kämpft und welche Worte er für die Augsburger Panther hat.

Die Partie gegen Werder Bremen am Samstagnachmittag hat für den FC Augsburg besondere Vorzeichen: Beim ausverkauften Traditionsspieltag spielt der FCA in speziellen Trikots, auch rund um das Spiel sind viele besondere Aktionen geplant. Die wichtigste Zielsetzung für Trainer Jess Thorup ist klar: Drei Punkte sollen gegen die Norddeutschen eingefahren werden, um im Kampf um die Europapokalplätze wieder Boden gutzumachen. Das sagt Jess Thorup…

...zur Niederlage gegen Frankfurt vor einer Woche:

"Das war eine Enttäuschung. Wir haben das Spiel abgehakt, evaluiert. Aber ich erinnere mich auch an das Hinspiel in Bremen, das wir 0:2 verloren haben. Das war ein schlechtes Spiel von uns. Wir wollen es jetzt besser machen. Wir haben beim Traditionsspieltag eine besondere Kulisse."

...zum überraschenden Klassenerhalt der Augsburger Panther:

"Gratulation an die Augsburger Panther, dass sie noch weiterhin in der DEL spielen werden. Glückwunsch dazu von meiner Seite. Für die Stadt ist es wichtig, dass wir viele Sportvereine haben, die auf höchstem Niveau spielen. Es ist toll, wenn man diese Möglichkeiten hat, so einen Spitzensport zu sehen. Ich gehe gerne zu anderen Sportarten, deswegen freut mich das sehr."

...zur Personalsituation:

"Robert Gumny, Elvis Rexhbecaj und Fredrik Jensen sind weiterhin verletzt. Iago hat es diese Woche in Fußballschuhen schon mal probiert. Das hat leider nicht so gut geklappt, es wird eng zum Wochenende hin. Aber wir hoffen von Tag zu Tag. Sonst ist alles für das Spiel bereit."

...zu den restlichen Gegnern, gegen die in der Vorrunde nur ein Punkt geholt wurde:

"In der Rückrunde haben wir bislang 21 Punkte geholt, das ist ein Bestwert. Wir sind auf einem guten Weg in der Entwicklung, da bin ich zufrieden. Und klar gibt es da auch Möglichkeiten für weitere Schritte nach vorne. Für mich gibt es nur den Fokus gegen Bremen, da haben wir im Hinspiel sehr schlecht gespielt."

...zu Bremen, das zuletzt 2:1 gegen den VfB Stuttgart gewonnen hatte:

"Ich habe die letzten paar Spiele angesehen. Es ist klar, sie haben eine starke Offensive, sind gut im Umschalten und verteidigen sehr gut in der Fünferkette. Es wird ein Geduldsspiel für uns. Am liebsten möchte ich aber nicht so viel um die Taktik reden, sondern um die mentale Komponente. Wir müssen uns konzentrieren und möchten das in das Spiel bringen. Du kriegst vielleicht nur ein oder zwei Chancen, die musst du nutzen. So war es auch gegen Union, und das wird gegen Bremen auch ganz wichtig werden."

...zum feststehenden Klassenerhalt:

"Wir sind froh, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben. Aber wir müssen versuchen, den Fokus auf die nächsten Schritte zu lenken. Es gibt noch zwölf Punkte, da müssen wir so viele wie möglich holen."

...zu den geringen Einsatzzeiten von Dion Beljo:

"Im Moment sind andere Spieler für mich besser, deswegen spielen Tietz und Demirovic. Zuletzt hatte Dion seine Einsatzzeiten bekommen und hatte darin kein großes Glück. Ich habe dann Sven Michel spielen lassen, er hat ein Tor gemacht. Aber Dion ist nicht weit weg, er ist immer im Kader und wir müssen sehen, wie er seine Einsatzzeiten nutzt."

...zu den Gerüchten um Spieler wie Uduakohai und Demirovic, wonach diese den FCA verlassen könnten:

"Ich beschäftige mich nicht so viel mit Gerüchten. Aber es ist klar, wir sind kurz vor dem Transferfenster. Aber wenn es Gerüchte gibt, bedeutet das auch, dass wir eine gute Arbeit geleistet haben. Ich hoffe, dass alle hierbleiben. Ich möchte den Spielern den Eindruck geben, dass wir hier etwas erreichen können – nicht nur in dieser Saison, sondern auch in der kommenden Saison. Das kann ich tun, mehr nicht."

...zur Rückkehr Iagos

"Es ist immer noch meine Hoffnung, dass er es diese Woche zumindest auf die Bank schafft. Das wird eng. Aber ansonsten hoffe ich, dass er am Montag oder Dienstag mit der Mannschaft trainieren kann und dann für die letzten drei Spiele dabei ist."

...zur Heimstärke des FCA unter ihm:

"Ich habe von Anfang an gesagt: Den Grundstein für den Erfolg müssen wir zu Hause legen und versuchen, hier jedes Spiel zu gewinnen. Wir haben hier unsere Fans im Rücken, das freut mich. Aber ich schaue auf jedes Spiel und will jedes gewinnen, nicht nur die Heimspiele."

...zu Reece Oxford, der wegen Long Covid die ganze Saison ausfällt:

"Wir sind in Kontakt, er ist immer noch in England, wo er seine Reha absolviert. Wie es weitergeht, weiß ich nicht zu 100 Prozent. Wir müssen abwarten, ob er die Vorbereitung auf die neue Saison mitmachen kann."

...zu Raphael Framberger, dessen Vertrag ausläuft:

"Da gibt es Gespräche. Wenn es etwas zu verkünden gibt, werden wir das tun."

...zu seinen eigenen dänischen Traditionen:

"Im Fußball gibt es das nicht. Aber ich freue mich auf den Samstag und darauf, die Spieler von damals zu begrüßen. Abseits des Fußballs gibt es viele Traditionen in Dänemark, aber jetzt geht es nur um das Spiel am Samstag. Diese Tradition innerhalb des Vereins zu haben, ist wichtig. Demi hat sich mit dem Kapitän der damaligen Mannschaft (Alwin Fink, Anm. d. Red.) getroffen. Diese Tradition bedeutet schon etwas. Aber das Wichtigste ist, dass wir den Tag mit drei Punkten feiern werden."