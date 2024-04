Der FCA hat den Klassenerhalt – der Kampf um Europa geht weiter

Plus Der FC Augsburg startet dosiert in die Trainingswoche vor dem Werder-Spiel. Nachdem jetzt der Klassenerhalt feststeht werden auch die Zukunftsplanungen intensiviert.

Kevin Mbabu saß am Dienstagvormittag ganz entspannt auf seinem Mountainbike und sah seinen Kollegen noch beim abschließenden Trainingsspiel auf dem Kleinfeld zu. Doch der Rechtsverteidiger des FC Augsburg gab selbst Entwarnung. „Wir dosieren zu Beginn der Woche nur ein wenig“, sagte er und deutete auf den Adduktoren, die ihm vor dem Spiel gegen die Eintracht lange beeinträchtigt hatten.

Das bestätigte nach dem Trainingsauftakt auch FCA-Trainer Jess Thorup. „Kevin wollte das ganze Pensum absolvieren, aber ich habe gesagt, lass uns langsam machen.“ Das galt auch für Mads Pedersen, dem Thorup am Dienstag noch eine zusätzliche Pause verordnet hatte. „Er wird am Mittwoch wieder dabei sein“, versicherte der Trainer. Es gilt, Kräfte zu sammeln für den Saisonendspurt mit den Spielen gegen Werder Bremen (H), Borussia Dortmund (A), VfB Stuttgart (H) und beim Meister Bayer Leverkusen.