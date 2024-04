FC Augsburg

17:47 Uhr

Was FCA-Fans gegen Werder Bremen erwartet

Plus Die personelle Lage des FC Augsburg hat sich vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen spürbar entspannt. Zudem ist die Partie für Augsburger Fans keine wie jede andere.

Von Johannes Graf

Als die Spieler des FC Augsburg am Mittwochvormittag auf dem Trainingsplatz nahe der Arena stehen, macht der Frühling weiterhin Pause. Kalt pfeift der Wind, zumindest regnet es nicht. Nur partiell wärmt die Sonne die wenigen Fans am Zaun sowie Mannschaft, Spieler und Betreuerstab auf dem Rasen. Bedeutend freundlicher als das Wetter wirkt die personelle Lage beim Fußball-Bundesligisten vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). Zwar fallen Langzeitverletzte wie Robert Gumny (Kreuzbandriss), Elvis Rexhbecaj (Mittelfußbruch) oder Fredrik Jensen (Blutgerinnsel in der Wade) bis zum Saisonende aus, angeschlagene Spieler hat der FCA hingegen kaum noch. 21 Feldspieler und drei Torhüter zählten am Mittwoch zur Trainingsgruppe.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Niklas Dorsch befand sich schon bei der jüngsten 1:3-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt im Kader, nachdem er wieder komplett mit der Mannschaft trainiert hatte. Vollkommen schmerzfrei ist der Mittelfeldspieler nach seiner Fersenverletzung nicht, aber am Üben scheint ihn das nicht mehr sonderlich zu hindern. Nicht mit der Mannschaft, sondern mit Athletiktrainer Frank Roßner, absolvierte Iago auf einem Nebenplatz sein individuelles Programm. Der Linksverteidiger wird Stück für Stück herangeführt, gegen Ende der Woche soll er Teile des Mannschaftstrainings mitmachen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen