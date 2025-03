Fokus auf die eigene Mannschaft: Worauf es Thorup in den nächsten Wochen ankommt

Mit Länderspielpausen ist das so eine Sache. Mal kommt eine Unterbrechung des Ligaalltags gelegen, mal zum gänzlich falschen Zeitpunkt. Jess Thorup hätte am Donnerstagnachmittag etliche Gründe aufzählen können, warum er mit dem FC Augsburg einfach so hätte weitermachen wollen. Warum diese Länderspielpause nachteilig war. Seit zehn Ligaspielen ist der Klub in der Fußball-Bundesliga ungeschlagen, stellt Rekorde auf und klettert im Klassement stetig nach oben. Nur der FC Bayern rangiert in der Rückrundentabelle vor Augsburg. Thorup allerdings wollte sich an der partielosen Phase aber nicht stören. Freute sich stattdessen über ein langes, freies Wochenende, das nicht nur er für einen Kurztrip ins Ausland nutzte. Seit Oktober war er nicht mehr in seiner dänischen Heimat gewesen. Seinem Teint zufolge trug Sonnenschein zum seelischen Wohlbefinden bei. „Man hatte die Möglichkeit, mit seiner Familie die Ruhe und den Moment zu genießen“, erzählte der 55-Jährige.

Johannes Graf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jess Thorup Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis