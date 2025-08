Das Trainingslager des FC Augsburg endet mit einem Schrecken

Der FC Augsburg hat das Trainingslager im österreichischen Kollerschlag beendet - und eine Sorge mitgenommen. Alexis Claude-Maurice musste beim Doppel-Test gegen Crystal Palace verletzt raus. Für den offensiven Mittelfeldspieler gibt es im Kader des FCA keinen gleichwertigen Ersatz. Wie der erste Befund beim französischen Angreifer ist und wie es - nicht nur bei ihm, sondern beim gesamten FCA - weitergeht , weiß unser Reporter Marco Scheinhof, der beim Trainingslager mit vor Ort war. Er schildert im Gespräch mit Florian Eisele seine Eindrücke.

Sportlich gibt es einige Erkenntnisse - die aus FCA-Sicht beste lautet: Die neuen Spieler fügen sich gut ein. Vor allem Han-Noah Massengo scheint gut in den Spielstil zu passen, den sich der neue FCA-Trainer Sandro Wagner vorstellt. Der 24-Jährige, der vom FC Burnley kam und dort mit Vincent Kompany zusammengearbeitet hat, versteht sich darauf, die Bälle bei gegnerischem Ballbesitz wieder zurückzuerobern und so Gegenstöße einzuleiten. Zum Start winkt „Hans“, wie er der Einfachheit genannt wird, ein Stammplatz im defensiven Mittelfeld, zusammen mit Kristijan Jakic.

Für Sportdirektor Benni Weber war das Trainingslager der Einstand beim FCA

Ansonsten waren die Tage in Österreich auch ein großes Kennenlernen für den neuen Sportdirektor Benni Weber. Der 42-Jährige, der vom SC Paderborn gekommen ist und sich bei seiner Vorstellung motiviert und engagiert präsentiert hatte, nutzte die Zeit um mit jedem aus dem FCA-Tross ins Gespräch zu kommen und die Abläufe besser kennenzulernen. Wie es für den FC Augsburg nun in der letzten Woche vor dem Pflichtspielstart weitergeht, warum es gleich zwei Tests innerhalb von zwei Tagen geben wird und in welchem Spiel die vermeintliche Startelf auflaufen wird und was eigentlich Ex-FCA-Coach Jess Thorup macht - all das ist in der aktuellen Folge der „Viererkette“, dem FCA-Podcast unserer Redaktion, zu hören.

„Viererkette - der FCA-Podcast“ bei Apple Podcasts & Spotify hören

