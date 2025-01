Warum sich der FCA schwer einschätzen lässt

Zu erwarten war es nicht, dass der FC Augsburg derart erfolgreich in dieses Jahr starten würde. Vor der Winterpause hatte der Fußball-Bundesligist biedere Auftritte hingelegt und selten gepunktet. Gipfelnd in der Kiel-Klatsche, nach der die Mannschaft und der Trainer einen angeschlagenen Eindruck hinterlassen hatten. Nach drei Siegen in Serie hat sich die Mannschaft von Trainer Jess Thorup indes größter Abstiegssorgen entledigt. Erinnerungen an die vergangene Saison werden wach, in der die Augsburger nach einem beeindruckenden Zwischenspurt von einer Teilnahme am Europapokal träumen durften.

Derzeit sieht es so aus, als könnte sich der FCA in eine ähnliche Lage für den Saisonendspurt bringen. Der Anschluss ans Mittelfeld ist hergestellt. Augsburg (12. Platz) und den VfL Wolfsburg (7.) trennen in der Tabelle lediglich drei Punkte. Mit Zuversicht können Thorup und seine Spieler den nächsten Partien entgegenblicken. In der Liga heißen die Gegner FC St. Pauli und FSV Mainz 05, dazwischen steht das DFB-Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart an. Gelegen kommen dürfte den Augsburgern, dass sie in diesen Begegnungen eher reagieren als agieren können.

Beim FC Augsburg scheint derzeit vieles möglich

Denn - das haben die vergangenen drei Spiele deutlich gezeigt - der FCA hat in dieser Spielzeit Schwächen und Stärken. Ist er nicht zum Handeln gezwungen und kann er einen Gegner in dessen Hälfte beim Spielaufbau stören, kommt dies seiner Spielidee sehr gelegen. Ebenso hilfreich: ein anrennender Kontrahent, der nach Rückstand Raum für Gegenangriffe preisgibt. Weiterhin Probleme bereitet dem FCA, wenn er in eigenem Ballbesitz gestalterisch tätig werden muss. Gegen Heidenheim waren die Augsburger nicht in der Lage, einen Vorsprung spielerisch zu verwalten; in anderen Spielen waren sie deshalb nicht in der Lage, einen Rückstand zu drehen.

Wohin diese Stärken und Schwächen den FCA in dieser Saison führen, lässt sich schwer einschätzen. Derzeit scheint vieles möglich.