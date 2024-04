FC Augsburg

vor 16 Min.

Warum der FCA zu den besten Rückrundenteams zählt

Plus Seit Jahreswechsel hat der FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga anhaltenden Erfolg. Fünf Gründe, warum der Klub von seiner zweiten Europapokal-Teilnahme träumen darf.

Von Johannes Graf

Zusehends verblassen beim FC Augsburg die Erinnerungen an den mäßigen Saisonstart. Im DFB-Pokal war der Fußball-Bundesligist blamabel gegen den Drittligisten SpVgg Unterhaching (0:2) ausgeschieden; in sieben Ligaspielen hatte er fünf Punkte geholt und rangierte unmittelbar vor der Abstiegszone. Nach der 1:2-Heimniederlage gegen Darmstadt folgte die Trennung von Trainer Enrico Maaßen. Im Herbst stagnierte die Entwicklung kurzfristig, in Summe befinden sich die Augsburger im stetigen Aufwärtstrend. In der Rückrundentabelle stehen sie hinter Leverkusen, Stuttgart, Dortmund und Leipzig auf Platz fünf. Inzwischen darf der FCA als Tabellensiebter (39 Punkte) sogar von einer Teilnahme am Europapokal träumen. Sieben Gründe für den anhaltenden Aufwärtstrend.

Verantwortliche Im Verein wird oft von einer zweigeteilten Spielzeit gesprochen: einer vor und einer nach Maaßen. Die Entlassung des Trainers war die erste Amtshandlung des neuen Sportdirektors Marinko Jurendic, der im August diesen Posten übernommen hatte. Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter rückte in die Beratertätigkeit. Jurendic wird für seinen analytischen Ansatz gelobt. Im Winter verschlankte der Schweizer den Kader und verstärkte ihn punktuell mit Pep Biel und Kristijan Jakic. Bedeutender war der Wechsel zu Jess Thorup. Das Projekt mit einem extrem verjüngten Kader und einem Bundesliga unerfahrenen Trainer war gescheitert. Mit seiner besonnenen, aber auch bestimmten Art fand der erfahrene Däne sofort Zugang zur Mannschaft. Mit 1,55 Punkten pro Spiel hat er derzeit die beste Bilanz eines Augsburger Erstligatrainers.

