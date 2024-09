Neuer FCA-Podcast: Wieder VAR-Ärger und ein verpatzter Saisonstart gegen Mainz

Die alles entscheidende Frage nach dem Spiel des FC Augsburg gegen Mainz 05 lautete: Wie um alles in der Welt kann der FCA dieses Spiel verlieren? In der Statistik standen 29:4 Torschüsse (Bundesliga-Rekord für Augsburg), 73 Prozent Ballbesitz und 14:1 Ecken. Das Ergebnis nach Toren lautete aber: 3:2 für die Gäste aus Mainz. Zugleich gab es erneut großen Ärger über die Entscheidung des Videoschiedsrichters. Damit steht das Team des sichtlich konsternierten Trainers Jess Thorup nach vier Spieltagen und einem relativ leichten Spielplan gegen machbare Gegner mit drei Heimspielen bei nur vier Punkten - der Saisonstart ist verpatzt. Über die Gründe für den Fehlstart und dazu, was dringend besser werden muss, sprechen in unserer aktuellen Ausgabe der „Viererkette“, dem FCA-Podcast unserer Redaktion, diesmal Robert Götz und Florian Eisele.

Ein großer Kritikpunkt der FCA-Verantwortlichen betraf das Schiedsrichtergespann. Das hatte FCA-Stürmer Samuel Essende wegen einer Tätlichkeit nach 70 Minuten vorzeitig zum Duschen geschickt. Dass der kongolesische Nationalspieler die Rote Karte verdient hatte, daran bestand zwar kein Zweifel. Dass aber sein Gegenspieler, der Ex-FCA-Spieler Dominik Kohr, Essende direkt davor mit einem Ellbogenschlag zuvor angegangen hatte, hatten die Unparteiischen jedoch offenbar übersehen. Für FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic ein ein Unding. Der sonst so besonnene Schweizer polterte: „„Ist der VAR in Köln blind, hat er keine Perspektive oder will er das einfach nicht melden?“

FC Augsburg gegen Mainz: FCA-Sportdirektor Jurendic tobt über den VAR

Zudem wurde ein bereits erteilter Elfmeter für den FCA in der Nachspielzeit wieder vom Videoassistenten kassiert - nochmals bitter. Bayern-Stürmer Harry Kane, so Jurendic, hätte den Strafstoß „siebenmal bekommen“. Damit spielte der Augsburger Sportchef auf eine Szene des Engländers in Kiel in der Vorwoche an, bei der die Bayern - mit VAR-Unterstützung - einen zweifelhaften Elfmeter bekommen.

In der Summe also viel nachvollziehbarer Ärger der Augsburger. Nach Ansicht der Viererkette trifft aber auch den FC Augsburg eine große Schuld an der Niederlage. Neben haarsträubenden Fehlern in der Defensive gibt es vor allem eine Statistik im Offensivbereich, die schauderhaft wirkt. Alles dazu gibt es in der aktuellen Folge der Viererkette zu hören.