FCA-Podcast: Was lernt der FC Augsburg aus der Niederlage gegen St. Pauli?

Viererkette

Lernen auf St. Pauli: Diese Lehren muss der FC Augsburg jetzt ziehen

Wäre die Niederlage am Millerntor vermeidbar gewesen? In der neuen Folge unseres FCA-Podcasts geht es um die Auswärtsniederlage bei St. Pauli und die letzten Transfers vor dem Deadline-Day.
Von Manuel Andre und Marco Scheinhof
    Welche Lehren zieht der FC Augsburg um Kapitän Jeffrey Gouweleeuw aus der Niederlage gegen St. Pauli? Foto: Christian Charisius, dpa 

    Gegen St. Pauli musste der FC Augsburg die zweite Saisonniederlage hinnehmen. Trotz Führung durch Neuzugang Fabian Rieder nach 16 Minuten verlor der FCA am Ende mit 2:1 am Millerntor. Beide Gegentore resultierten aus Standardsituationen und so haderte Trainer Sandro Wagner auch mit der Schiedsrichterleistung. Welche Lehren sollte der FC Augsburg aus dieser Niederlage ziehen? Das besprechen Manuel Andre und Marco Scheinhof in der neuen Folge Viererkette.

    Neue Folge FCA-Podcast: Lehren aus der Niederlage gegen St. Pauli

    Neben der Niederlage gegen St. Pauli geht es in dieser Podcastfolge auch um die letzten Transfers vor dem Deadline-Day. Kurz vor dem Ende des Transferfensters hat der FCA Yussuf Kabadayi und Steve Mounié in die türkische Süper Lig verliehen. Während Mounié zu Alanyaspor wechselt, zieht es Kabadayi zu Gaziantep FK. Verstärken konnte sich die Mannschaft von Sandro Wagner aber auch. Fabian Rieder zeigte mit einem Tor gleich, warum Wagner ihn unbedingt haben wollte. Der Schweizer Nationalspieler ist der teuerste Neuzugang des FC Augsburg in diesem Sommer.

    „Viererkette - der FCA-Podcast“ bei Apple Podcasts & Spotify hören

    Den Podcast hören Sie sowohl hier im Artikel (indem Sie die Einbettung akzeptieren) als auch über alle gängigen Podcast-Plattformen. Nutzen Sie schon eine der gängigen Podcast-Apps wie Spotify oder Apple Podcasts, dann können Sie dort ganz einfach nach „Viererkette“ suchen. Sie können auch auf die folgenden Direktlinks klicken.

