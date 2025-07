Dahmen fürs Nationalteam? Tietz macht sich für seinen Keeper stark

Hinter FCA-Torwart Finn Dahmen liegt die erfolgreichste Saison seiner Karriere: Nachdem der Ex-Mainzer im Winter in den Augsburger Kasten zurückgekehrt war, stellte er einen Bundesliga-Rekord mit 683 Minuten in Folge ohne Gegentor auf und wurde von den Spielern der Bundesliga in die Elf der Saison gewählt. So mancher sieht im 27-Jährigen auch einen künftigen Nationaltorwart - mancher aber offenbar auch nicht. In einer Online-Umfrage des Kicker etwa wurde gefragt, wer im Nationalteam auf den wieder verletzten Marc-André ter Stegen folgen sollte. Zur Wahl standen unter anderem Freiburgs Noah Atubolu oder Hoffenheims Oliver Baumann, auch Ann-Katrin Berger vom weiblichen DFB-Team - aber eben nicht Dahmen. Der kann sich allerdings auf einen Kollegen verlassen.

Denn im sozialen Netzwerk Instagram meldete sich Mitspieler Phillip Tietz zu Wort. Sein knapper Kommentar unter dem Beitrag: „Finn Dahmen ? 🤨“ machte dezent darauf aufmerksam, dass eine Auswahlmöglichkeit offenbar vergessen wurde. Dass Dahmen zu Unrecht nicht aufgeführt wurde - das sahen offenbar auch viele andere User so. Bis Sonntagmittag erhielt der Kommentar des FCA-Stürmers rund 850 Likes und ist damit der am besten gewertete innerhalb des Beitrags.

Mit der deutschen U21 wurde FCA-Keeper Finn Dahmen 2021 Europameister

Tatsächlich trug Dahmen schon das deutsche Nationalmannschaftstrikot. Für die U21-Auswahl absolvierte er in seiner Mainzer Zeit acht Länderspieler und wurde 2021 als Stammkeeper U21-Europameister. Innerhalb des DFB ist der Name Dahmen aber bekannt. Im Frühling wurde Dahmen sogar auf Abruf für die Länderspiele der A-Nationalmannschaft nominiert, wie er in unserem FCA-Podcast Viererkette sagte.

Allzu lange Zeit sollte sich der DFB aber nicht bei Dahmen lassen. Denn neben der deutschen Nationalmannschaft dürfte der FCA-Schlussmann auch für die englische Auswahl spielen. Die Mutter Dahmens stammt aus England, weswegen der Torwart einen englischen Pass hat und zweisprachig aufgewachsen ist.