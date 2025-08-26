Sandro Wagner vor Spiel gegen FC Bayern: "Ich will immer gewinnen – immer!"

Nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen den SC Freiburg am vergangenen Samstag steht der FC Augsburg am kommenden Wochenende dem FC Bayern München gegenüber. Bei dem Bundesliga-Rekordmeister und Titelverteidiger spielte der neue FCA-Trainer Sandro Wagner für insgesamt 14 Jahre. Gegen seinen Ex-Verein möchte er in der Augsburger WWK-Arena einen Heimsieg holen.

„Wir werden auch gegen Bayern wieder einen raushauen“, sagte Wagner im Interview bei dem Sport-Streamingdienst DAZN nach dem Sieg in Freiburg. Im Fußball-Podcast der Bild „Phrasenmäher“ sagt der FCA-Trainer, dass es ihm gegen Bayern nur um einen Sieg, nicht um ein Unentschieden geht: „Ja, immer um den Sieg. Egal, gegen wen es geht.“

FCA-Trainer Wagner: „Ich hatte früher keinen, der mir Mut zugesprochen hat“

Auf die Frage, ob Wagner das FC-Bayern-Gen in sich trägt, sagt er: „Ich habe nicht das Bayern-, sondern das Sandro-Wagner-Gen. Ich will immer gewinnen – immer! Ich glaube, dieser Antrieb ist bei vielen Menschen, die in ihrer Kindheit nicht so viel Wertschätzung bekommen haben, so ausgeprägt.“

„Ich hatte früher keinen, der mir Mut zugesprochen hat“, erzählt der Münchner. „Der erste Trainer, der richtig an mich geglaubt hat, war Hermann Hummels, der Vater von Mats. Er hat mir mit 13, 14 Jahren gesagt, dass ich mal ein kopfballstarker Bundesliga-Spieler werde – zu der Zeit war ich Auswechselspieler und hatte nie ein Kopfballtor gemacht.“

Mats Hummels Vater war Sandro Wagners Trainer in der Jugend

Auf die Frage, welchen Tabellenplatz mit Augsburg Wagner für den FCA in der nächsten Saison sofort unterschreiben würde, antwortet der ehemalige Co-Trainer der Deutschen Nationalmannschaft: „Wenn der FCA mir gesagt hätte, sie möchten Erster werden, hätte ich gesagt: Boah, geil – aber schwierig aus dem Stand. Wenn sie gesagt hätten, für sie reicht Platz 15, wäre es auch nicht der richtige Verein gewesen. In den vergangenen Jahren war der FCA immer in der zweiten Tabellenhälfte, und ich möchte, dass wir uns in allen Dingen ranpirschen an die Top-Teams und uns zwischen der ersten und zweiten Tabellenhälfte bewegen. Wir wollen überraschen, alles attackieren, was sich bewegt.“

Schon im Interview mit unserer Redaktion sagte Wagner zum Bundesliga-Start: „Gleich der Auftakt in der Liga hat es mit Freiburg und den Bayern in sich. Wir sehen von Anfang an, wo wir stehen. Das ist eine große Herausforderung. So etwas liebe ich.“ Gegen Freiburg ist der Auftakt bereits geglückt, spannend wird, ob der FCA den Erfolg am Samstagabend gegen den FC Bayern wiederholen kann.