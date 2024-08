FCA verleiht Patric Pfeiffer nach Bern

Patric Pfeiffer wird in der kommenden Saison für den amtierenden Schweizer Meister BSC Young Boys auflaufen. Der FC Augsburg verleiht den 24-jährigen Verteidiger nach Bern. Über die Höhe der Leihgebühr haben beide Klubs Stillschweigen vereinbart, heißt es vom FCA. Pfeiffer soll in der Schweiz wichtige Spielpraxis sammeln. Zudem erhält er die Chance, international zu spielen. In den Play-offs der Champions League treffen die Berner Ende August auf den türkischen Spitzenklub Galatasaray.

FCA-Verteidiger Patric Pfeiffer soll in Bern Erfahrungen sammeln

„Nach offenen und konstruktiven Gesprächen mit den Verantwortlichen bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass eine neue Herausforderung die beste Option für meine Entwicklung ist“, wird Pfeiffer in einer Mitteilung des FCA zitiert. In der nächsten Saison wolle er dann gestärkt nach Augsburg zurückkommen.

Pfeiffer besitze „sehr gute Voraussetzungen, um perspektivisch eine wichtige Rolle beim FCA zu spielen“, meint FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic. Er soll in Bern auf hohem Niveau und auf internationaler Ebene Spielpraxis erhalten. „Nach den guten Gesprächen mit allen Beteiligten sind wir gemeinsam zum Schluss gekommen, dass zum aktuellen Zeitpunkt eine Leihe zu einem ambitionierten Verein, der europäisch spielen wird und Patric als Leistungsträger verpflichtet, für beide Seiten sinnvoll ist“, erklärt Jurendic.

Patric Pfeiffers Vertrag beim FCA läuft bis 2027

Pfeiffer war in der Vorsaison ablösefrei aus Darmstadt nach Augsburg gekommen. Elfmal stand der 24-Jährige seitdem für die Schwaben auf dem Platz. Bei der Generalprobe des FCA gegen Olympique Marseille wurde der Verteidiger leicht angeschlagen geschont. In dieser Woche war er aber wieder voll ins Training eingestiegen. Sein Vertrag in Augsburg läuft noch bis zum 30. Juni 2027.

Der FC Augsburg startet am kommenden Sonntag in die neue Saison. Er tritt im DFB-Pokal bei Viktoria Berlin an. Am 24. August beginnt für den FCA dann die neue Bundesligasaison mit dem Heimspiel gegen Werder Bremen.