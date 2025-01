FCA-Co-Trainer Jacob Friis wird Finnlands Nationaltrainer

Grundsätzlich haben Assistenztrainer keinen schlechten Job. Können in Ruhe ihrer Arbeit nachgehen, ohne der Öffentlichkeit im Vorfeld oder Nachgang einer Partie Rede und Antwort stehen zu müssen. Irgendwann allerdings schlägt womöglich doch die Stunde des Co-Trainers. Wenn der Chef entlassen wird oder ein anderer Klub den Mann in der zweiten Reihe für geeignet hält, in die erste Reihe zu rücken. Jacob Friis hat in den vergangenen Jahren sämtliche Situationen erlebt. Beim dänischen Klub Aalborg BK etwa war der 48-Jährige schon Co-, Interims- und Cheftrainer.

Als Jess Thorup beim FCA Trainer wurde, holte sich der Däne seinen Landsmann nach kurzer Zeit in sein Trainerteam. Friis war damals Cheftrainer von Viborg FF gewesen. Statt in Dänemark erster Mann zu sein, verabschiedete sich Friis in die zweite Reihe. Nun wird Friis erneut einen anderen Job annehmen. Einen, bei dem er wieder stärker in den Fokus rückt. Nach einem Jahr und zwei Monaten verlässt er die Fußball-Bundesliga und übernimmt die finnische Nationalmannschaft. Da Friis in Augsburg einen laufenden Vertrag hatte, wird der FCA eine Ablösesumme kassieren. Gegen den 1. FC Heidenheim (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) wird der Co-Trainer ein letztes Mal seiner Assistenzarbeit nachgehen, ehe er das Nationalteam der Skandinavier übernimmt. Nach den jüngsten Siegen gegen Union Berlin und Werder Bremen (je 2:0) möchte sich Friis mit dem dritten Sieg in Serie verabschieden.

Co-Trainer Jonas Scheuermann inzwischen in der englischen Premier League

Friis wollte die Chance ergreifen, wie er in einer Mitteilung des FCA erklärt. „Es ist mir eine Ehre, als Nationaltrainer Finnlands tätig sein zu können. Daher wollte ich dieses Angebot sehr gerne annehmen.“ Er sei dem Klub dankbar, dass er in der Bundesliga arbeiten durfte und nun die Möglichkeit erhalte, trotz laufenden Vertrags eine andere Aufgabe übernehmen zu können. „Ich freue mich natürlich auf die neue, verantwortungsvolle Aufgabe als Nationaltrainer.“ Einer seiner Spieler wird dort FCA-Profi Fredrik Jensen sein.

Sportdirektor Marinko Jurendic erklärte, dass es etwas Besonderes sei, als Nationaltrainer arbeiten zu können. „Daher haben wir uns mit der Anfrage des finnischen Verbandes auseinandergesetzt und sind in den Gesprächen mit allen Beteiligten zur Überzeugung gekommen, dass wir Jacob diese Chance ermöglichen.“ Vorerst möchte der FCA die vakante Stelle von Friis nicht nachbesetzen. Mit Lars Knudsen und Imre Szabics verfügt Thorup über zwei Co-Trainer, die Torhüter werden von Marco Langner betreut.

Die Co-Trainer des FCA standen zuletzt bei anderen Teams hoch im Kurs. Im Sommer wechselte Jonas Scheuermann in die englische Premier League zu Brighton & Hove Albion, wo er Assistent von Fabian Hürzeler wurde. Und als der dänische Nationaltrainer Morten Wieghorst erkrankt ausfiel, übernahm Lars Knudsen vorübergehend den Chefposten und feierte sogleich zwei Siege. Inzwischen ist Knudsen seine Doppelfunktion wieder los. Seiner Tätigkeit geht er wieder in Ruhe nach - ohne öffentlich in Erscheinung zu treten.