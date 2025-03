Neue Folge Viererkette: Ist FCA-Torwart Finn Dahmen einer für die Nationalelf?

Es war ein 0:0 der unterhaltsameren Sorte: Keine Tore gab es beim Heimspiel des FC Augsburg gegen den SC Freiburg zu sehen. Dem Sieg näher war eindeutig die Mannschaft von FCA-Trainer Jess Thorup, die durch Frank Onyeka, Phillip Tietz und Steve Mounie Chancen hatte. Am Ende standen aber nur ein Latten- (Onyeka) und ein Pfostentreffer (Mounie). Zugleich war das 0:0 das achte Spiel in Folge ohne Niederlage. Torhüter Finn Dahmen rettete mit seinen Paraden nicht nur den Punkt, sondern schnappte sich einen vereinsinternen Rekord: 433 Minuten ist der ehemalige Mainzer nun schon ohne Gegentreffer und hat damit einen neun Jahre alten Bundesligarekord von Marwin Hitz geknackt.

Dahmens Werte in dieser Saison sind beeindruckend: In neun Ligaspielen stand bei ihm sechsmal die Null, mit einer Paradenquote von 90,6 Prozent hat er den mit weitem Abstand besten Wert aller Bundesliga-Keeper. Eine Leistung, die seinen Mitspieler Phillip Tietz zu dieser Äußerung verleitete: „Nenn mir momentan einen besseren deutschen Torhüter als Finn Dahmen... Gibt's, glaube ich, nicht viele.“ Über das Spiel und den Dahmen-Rekord sprechen diesmal Robert Götz, Marco Scheinhof und Florian Eisele.

Finn Dahmen wäre auch für Englands Nationalmannschaft spielberechtigt

Angesichts des deutschen Torhüter-Angebots mag der Tietz-Vorschlag wohl etwas arg forsch sein. Der Vollständigkeit halber sei aber erwähnt, dass die deutsche Auswahl nicht die einzige ist, für die Dahmen spielberechtigt wäre. Finn Gilbert Dahmen, so der vollständige Namen des Schlussmanns, ist auch im Besitz eines englischen Passes und wäre auch für die „Three Lions“ spielberechtigt. Ob der neue englische Nationaltrainer Thomas Tuchel, immerhin wie Dahmen ein ehemaliger Mainzer, den Namen Dahmen auf seiner Liste hat? Wenn Dahmen diese Form beibehält, sind die Chancen nicht schlechter geworden.

Warum bei Fredie Jensen aber bald ein Vertragsgespräch ansteht, was die Baustelle an der WWK Arena zu bedeuten hat und was in den kommenden Spielen vor der Länderspielpause möglich ist - das gibt es in der aktuellen Folge der Viererkette zu hören.

