Neue Folge Viererkette: Der FC Augsburg siegt dank seines neuen X-Faktors

Der FC Augsburg hat gegen Borussia Dortmund wieder sein Heimgesicht gezeigt: 2:1 siegte das Team von Jess Thorup gegen Borussia Dortmund. Damit hat der FCA alle bisherigen zehn Punkte im eigenen Stadion geholt - was die Heimbilanz angeht, kann man also nicht meckern. Zudem bekamen die Zuschauer am Samstagnachmittag den ersten ganz großen Auftritt des neuen Lieblings im Mittelfeld zu sehen: Alexis Claude-Maurice, von Cheftrainer Thorup als „X-Faktor“ bezeichnet, traf doppelt und sicherte so den Sieg. Über den neuen Star beim FC Augsburg, aber auch einen bärenstarken statistischen Wert sprechen diesmal Robert Götz und Florian Eisele in der aktuellen Folge der „Viererkette“, dem FCA-Podcast unserer Redaktion.

Denn nicht nur die fußballerische Extraklasse des Franzosen, sondern die Leistung der kompletten Mannschaft waren die Trümpfe beim Erfolg gegen den Finalisten der Champions League: Mit 120 zu 113 Kilometern zusammengerechneter Laufleistung waren die Spieler des FCA den Gästen aus dem Ruhrpott deutlich überlegen, was den Einsatz anging. Dass der BVB über 70 Prozent Ballbesitz hatte, zugleich aber kein Dortmunder den Sieg als unglücklich bezeichnet, zeigt einmal mehr: Ballbesitz alleine sagt recht wenig aus.

FC Augsburg siegt gegen BVB: Claude-Maurice glänzt mit Doppelpack

Beim FC Augsburg ist angesichts der sportlichen Rehabilitierung nach dem enttäuschenden 1:3 in der Vorwoche beim SC Freiburg die Hoffnung wieder da, dass sich nun endlich eine Startformation herausgebildet haben könnte. Wer die Gewinner der taktischen Ausrichtung mit einer Dreierkette samt Doppelsechs und einem einzigen Stoßstürmer sind, welche Erkenntnisse man für die nächsten Aufgaben des FC Augsburg ableiten kann und warum der Erfolg nicht zuletzt für Trainer Jess Thorup ein wichtiger Sieg gewesen ist - all das gibt es in der aktuellen Folge der Viererkette zu hören.

