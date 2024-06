Raphael Framberger erhält beim FCA einen neuen Vertrag

In der Vergangenheit warfen Raphael Framberger wiederholt Verletzungen zurück. Den auslaufenden Vertrag hat der FC Augsburg verlängert. Spielen soll er aber nicht mehr bei den Profis.

Raphael Framberger hat beim FC Augsburg seine ersten Schritte als Fußballprofi gemacht. In Augsburg ist Framberger geboren, dort wurde der 28-Jährige im FCA-Nachwuchs ausgebildet, dort absolvierte er seine ersten Bundesligaspiele. Die Verbundenheit zum Klub ist groß. Weil der Rechtsverteidiger wiederholt mit Verletzungen zu kämpfen hatte - derzeit erholt er sich von seinem dritten Kreuzbandriss -, kam er in den vergangenen Spielzeiten kaum noch zum Einsatz. Etliches deutete darauf hin, dass der FCA den Vertrag des Spielers, der Ende Juni ausläuft, nicht verlängern würde. Am Montag jedoch erklärte der Klub, Framberger werde einen neuen Einjahres-Vertrag bekommen - allerdings nicht bei den Profis.

Framberger wird künftig als Spieler der U23 geführt, die am Dienstag in die Vorbereitung auf die kommende Saison in der Regionalliga Bayern beginnt. Dort soll er trainieren und spielen, offizielles Mitglieder der Profis ist er nicht mehr. FCA-Geschäftsführer Michael Ströll betont in einer Mitteilung des Bundesligisten: "Raphael Framberger ist FCA’ler durch und durch und uns war klar, dass wir solch einem FCA-Urgestein, das seit seinem achten Lebensjahr alle Nachwuchsmannschaften des FCA durchlaufen und den Sprung in den Profikader geschafft hat, unterstützen werden. Er wird immer seinen Platz beim FCA haben."

Raphael Framberger möchte die Chance beim FC Augsburg nutzen

Das Profigeschäft ist hart, auslaufende Verträge werden nicht verlängert, falls der Spieler nicht mehr gebraucht wird. Ähnlich verhält es sich bei Framberger, dem jedoch die Möglichkeit gegeben wird, nochmals im Berufsfußball anzugreifen. "Meine lange Reha-Zeit neigt sich dem Ende entgegen und ich brenne darauf, auf den Platz zurückzukehren und die Saisonvorbereitung mit der U23 aufzunehmen. Ich bin dem FCA sehr dankbar, dass er mir mit der Vertragsverlängerung diese Möglichkeit gibt", lässt sich Raphael Framberger via Vereinsmitteilung zitieren. Es sei immer sein Ziel gewesen, auf möglichst hohem Niveau wieder auf dem Fußballplatz zu stehen. "Jetzt werde ich diese Chance versuchen zu nutzen."

Framberger bestritt am 28. Januar 2017 sein erstes Bundesligaspiel für den FCA. Beim 2:1-Erfolg in Wolfsburg stand er über die komplette Spielzeit auf dem Rasen. Bis heute hat der dynamische Außenbahnspieler 84 Erstligaspiele für den FCA bestritten, ein Treffer gelang ihm dabei nie, viermal leistete er die Vorarbeit. Sein bislang letztes Bundesligaspiel bestritt er am 22. Oktober 2022. In der Rückrunde der Saison 2022/23 war Framberger an den Zweitligisten SV Sandhausen ausgeliehen, doch auch dort absolvierte er aufgrund einer Verletzung kaum Spiele.

