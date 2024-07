Nächster Neuzugang: Stürmer Steve Mounié wechselt zum FCA

Der FC Augsburg treibt seinen Umbruch im Kader voran. Der Fußball-Bundesligist hat einen weiteren Angreifer verpflichtet. Steve Mounié aus der französischen Ligaue 1 in die Bundesliga wechseln. Der Mittelstürmer kommt ablösefrei vom französischen Erstligisten Stade Brest 29 und unterzeichnete einen Vertrag über drei Jahre bis Ende Juni 2027.

Mounié ist in Parakou (Benin) geboren und in Frankreich aufgewachsen. Bei HSC Montpellier wurde er zum Profi ausgebildet und absolvierte seine ersten Spiele. Nach einer Leihe zu Nimes Olympique wechselte er 2017 nach England zu Huddersfield Town. Mit dem Klub spielte er in der Premier League (59 Spiele/9 Tore/4 Vorlagen). Drei Jahre später kehrte er nach Frankreich zurück und schloss sich Stade Brest 29 an. In der abgelaufenen Saison qualifizierte sich der 29-Jährige mit Brest für die Champions League und erzielte dabei sechs Treffer. Außerdem ist Mounié aktueller Kapitän der Nationalmannschaft Benins, für die er bereits 53 Länderspiele (17 Tore) bestritt.

Steve Mounié ist Kapitän der Nationalmannschaft des Benin

In einem Klubkommuniqué lässt sich der Neuzugang so zitieren: „Der FC Augsburg hat sich sehr um mich bemüht und bietet mir beste Voraussetzungen, um meine Stärken auf den Platz zu bringen. Ich werde vom ersten Training an alles für den Verein geben und meinen Beitrag dazu leisten, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen werden.“ Es erfülle ihn mit Stolz, durch den Wechsel der erste Nationalspieler Benins zu sein, der in drei der fünf Top-Ligen Europas zum Einsatz kommen wird.

FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic freut sich ebenfalls, dass der ablösefreie Transfer umgesetzt werden konnte: „Steve Mounié ist ein physisch robuster und kopfballstarker Angreifer, der insbesondere mit seinen Fähigkeiten im gegnerischen Strafraum überzeugt. Steve verfügt über Erfahrung auf höchstem europäischem Niveau und er soll auch als Persönlichkeit eine wichtige Stütze für unser Team sein.“

Sven Michel beim Medizincheck in Paderborn

Bislang hat er für seine fünf Neuzugänge Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt), Nediljko Labrovic (HNK Rijeka), Samuel Essende (FC Vizela), Keven Schlotterbeck (SC Freiburg) und Yusuf Kabadayi (FC Bayern München) rund 15 Millionen Euro ausgegeben. In Kürze vollzogen wird der Wechsel von Sven Michel zum . Der 33-jährige Angreifer war vor einem Jahr von Union Berlin zum FCA gewechselt. Mit seiner Erfahrung und Routine sollte er der jungen Mannschaft helfen. Sportlich verlief die Saison allerdings nicht nach seinen Wünschen, über die Rolle eines Ersatzspielers kam er nicht hinaus. Michel wird zu seinem ehemaligen Klub SC Paderborn zurückkehren, für den er schon einmal für fünfeinhalb Jahre auflief. In Kürze findet der Medizincheck statt, danach unterschreibt er seinen neuen Vertrag.