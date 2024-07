Yusuf Kabadayi wechselt vom FC Bayern zum FC Augsburg

Der FC Augsburg hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga verpflichtet. Yusuf Kabadayi wechselt vom FC Bayern München nach Augsburg. Nach der sportmedizinischen Untersuchung unterschrieb der 20-jährige Offensivspieler einen langfristigen Vertrag über vier Jahre bis Ende Juni 2028. In der vergangenen Spielzeit war der Offensivspieler vom Rekordmeister an den Zweitligisten FC Schalke 04 ausgeliehen. In 24 Pflichtspielen erzielte der U20-Juniorennationalspieler vier Treffer.

Kabadayi ist in Münchner geboren. Beim FC Bayern durchlief der Angreifer, der auf dem Flügel und im Zentrum eingesetzt werden kann, sämtliche Jugendteams. Ehe er nach Gelsenkirchen ausgeliehen war, kam er für die Bundesliga-Reserve der Münchner zum Einsatz (13 Tore und vier Vorlagen in 38 Regionalliga-Spielen). „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim FC Augsburg. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich überzeugt, dass ich mich hier – in der Nähe meiner Heimatstadt München – optimal weiterentwickeln kann“, lässt sich Yusuf Kabadayi in einer Vereinsmitteilung zitieren. „Jetzt heißt es für mich, in der Vorbereitung Gas zu geben und mir möglichst viele Spielminuten in der Bundesliga zu verdienen.“

Yusuf Kabadayi ist der fünfte Neuzugang des FC Augsburg

Kabadayi ist nach Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt), Torhüter Nediljko Labrovic (HNK Rijeka), Samuel Essende (FC Vizela) und Keven Schlotterbeck (SC Freiburg) der fünfte Neuzugang des FC Augsburg. Sportdirektor Marinko Jurendic erklärte via Klubkommuniqué die Beweggründe für die Verpflichtung von Kabadayi. „Mit Yusuf bekommen wir einen aufstrebenden jungen Offensivspieler, der über eine sehr gute Grundausbildung verfügt. Mit seiner Dribbelstärke, seinen Tempoläufen und mit seinen physischen ist er in der Offensive variabel einsetzbar.“ Jurendic hofft, dass das Talent nach seiner letzten Station in der 2. Bundesliga für den nächsten Entwicklungsschritt in der Bundesliga bereit ist. Mit seinen neuen Kollegen wird der Spieler in den nächsten beiden Tagen Leistungstests absolvieren, ehe am Montag die erste Trainingseinheit auf den Plätzen nahe der WWK Arena ansteht.

Sven Michel steht vor Wechsel zum SC Paderborn

Zugleich steht der Abgang von Sven Michel unmittelbar bevor. Der 33-jährige Angreifer war vor einem Jahr von Union Berlin zum FCA gewechselt. Mit seiner Erfahrung und Routine sollte er der jungen Mannschaft helfen. Sportlich verlief die Saison allerdings nicht nach seinen Wünschen, über die Rolle eines Ersatzspielers kam er nicht hinaus. Michel wird zu seinem ehemaligen Klub SC Paderborn zurückkehren, für den er schon einmal für fünfeinhalb Jahre auflief. Michels Vertrag in Augsburg lief bis Ende Juni 2025. Im Gespräch ist eine Ablösesumme in Höhe von 300.000 Euro. Zum FCA gewechselt war Michel für kolportierte 950.000 Euro.