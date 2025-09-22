FCA-Trainer Wagner muss die richtigen Schlüsse ziehen

Spätestens jetzt, nach der krachenden 1:4-Niederlage gegen Mainz, muss den Verantwortlichen des FC Augsburg klar geworden sein, welch hohes Risiko sie nach der vergangenen Saison eingegangen sind. Dass sie festgefahrene Muster und eine teils unansehnliche Spielweise ad acta legen, Aufbruchstimmung verbreiten und in der Liga bedeutend selbstbewusster auftreten wollten, ist ihnen nach 15 Jahren Bundesliga nicht zu verübeln. Jeder möchte sich weiterentwickeln, Stagnation ist Rückschritt. Mit dem erstligaunerfahrenen Trainer Sandro Wagner sind sie ein Wagnis eingegangen. Stellt sich die Frage, ob dieses Risiko zu hoch war? Ob ein Mittelweg mit dem ehemaligen Trainer Jess Thorup nicht die bessere Lösung gewesen wäre?
Erwartungen an Sandro Wagner müssen relativiert werden
Geschäftsführer Michael Ströll ließ sich für die Verpflichtung von Wagner auf die Schulter klopfen. Hartnäckig hatte er um die Dienste des ehemaligen DFB-Co-Trainers gekämpft. Zweifelsohne ist es noch zu früh, ein abschließendes Urteil zu fällen. Doch scheint es, als müssten die Erwartungen an Wagner relativiert werden. Als müsste Wagner selbst seine Erwartungen anpassen.
In den vergangenen Jahren sind etliche Trainer beim FCA aufgeschlagen, die die Mannschaft in eigenem Ballbesitz auf ein anderes Niveau heben wollten – und scheiterten daran. Nach geraumer Zeit erkannten sie, dass die Qualität der Spieler nicht ausreichte, um spielerisch zu Erfolgen zu gelangen. Geradezu desillusionierend war, wie unbeholfen die Spieler gegen Mainz in Überzahl ihr Angriffsspiel aufzogen. Ideenlos rannten sie an und ließen Räume für Gegenangriffe. Erschreckend zudem, wie blutleer sie zu einem frühen Zeitpunkt der Saison auftraten. An Einstellung sollte es FCA-Spielern nie mangeln.
Sandro Wagner wird an kurzfristigen Erfolgen gemessen
Entscheidend wird sein, welche Schlüsse der lernende Wagner aus den ersten vier Spielen zieht. Macht eine Taktik ohne Stoßstürmer Sinn? Was läuft in der Arbeit mit und gegen den Ball schief? Wie wird das Risiko minimiert, nach einem Ballverlust in Konter zu laufen? Wagner hat bei den Verantwortlichen reichlich Kredit. Doch Zeit bekommt ein Trainer im schnelllebigen Fußballgeschäft selten. Die langfristige Entwicklung verantwortet die Sportliche Leitung um Sportdirektor Benjamin Weber. Wagner allerdings wird an kurzfristigen Erfolgen gemessen. Und muss liefern.
Die Fragen des letzten Absatz bitte ruhig mal auf der PK direkt nach dem Spiel stellen, und hoffentlich nun vor dem HDH Spiel.
Jammern nutzt jetzt nichts, aber kein Fan hat verstanden warum man die erfolgreiche und seriöse Zusammenarbeit mit Jess Thorup nicht weiter geführt und entsprechend für die Zukunft investiert hat? Man weis nicht, was hinter den Kulissen passiert ist und Sandro Wagner war sicherlich auch finanziell ein Sonderangebot des DFB, aber ein gewisses Risiko-Abenteuer. Halloween wird abgerechnet, denn wenn jetzt in HDH-Wolfsburg-Köln keine Punkte geholt werden, kann sich auch Geschäftsführer Michael Ströll warm anziehen und nicht, weil es Herbst geworden ist. Kriminell und schade wäre es, wenn nach 15 Jahre Erstklassigkeit durch so ein personelles Abenteuer der Karren gegen die Wand gefahren werden würde. Denn bei einem Abstieg sind die Zuschauer (vor allem die Partygänger) sowie die Verantwortlichen weg, wie die Katze mit dem Presssack und das Stadion leer.
Den Trainer erwartet dann kein stürmischer Herbst, sondern die Freistellung.
Genau, die Qualität der einzelnen Spieler. Das ist das Problem. Auch müsste sich ein Herr Ströll dessen langsam bewusst werden und sich fragen lassen ob seine Entscheidungen immer richtig sind. Sollte Jess noch einen Resvertrag haben und auch noch zum Einsatz kommen wollen, was ich nicht glaube, wird wohl der Herr Wagner alles richten müssen. Eine Entlassung von Herrn Wagner wird es nicht geben denn mit einem neuem Trainer würden 3 Trainer auf der Gehaltsliste stehen.
H.Ströll ist für die Finanzen gut.Bei Verpflichtungen von Trainern und Spielern soll er bitte die Finger lassen denn dazu fehlt ihm das Fachwissen .
Fakt ist, dass Jess Thorup in der letzten Saison für eine stabile Verteidigung gesorgt hat, frühzeitig den Klassenerhalt gesichert und die Mannschaft auch kannte. Statt mit einem erfahrenen Trainer weiter zu arbeiten, wirft man den raus und verpflichtet statt dessen einen Trainerneuling, weil der für mehr Aufmerksamkeit in den Medien sorgt. Aber ich kann die ganzen Interviews der Spieler nicht mehr ernst nehmen, die von einer Weiterentwicklung fabulieren. Denn von der ist nicht nur gestern nichts zu sehen gewesen. Jetzt steht man auf Platz 16 mit 3 Punkten, rechnerisch hätten es jetzt 10 Punkte sein können, wenn man sich denn wirklich weiter entwickelt hätte!
Also, dass man Wagner verpflichtet hat, weil der für mehr Aufmerksamkeit gut ist, halte ich schon für eine verwegene These. Wagner - so konnte man zumindest lesen - war trotz Novizentums doch ziemlich umworben. Vllt. will er im Moment zu viel. Was wäre eigentlich gewesen, man hätte unter Thorup so performt. Schließlich war das am Ende der letzte Saison auch nicht mehr überzeugend...
