Hyrox-Event in Frankfurt – was steckt hinter dem Fitnesstrend?

Am kommenden Wochenende werden an die 10.000 Sportlerinnen und Sportler in Frankfurt am Main so richtig ins Schwitzen kommen. Denn am 14. und 15. Dezember 2024 findet dort der größte Hyrox in diesem Jahr in Deutschland statt. Der Hyrox ist ein besonders anspruchsvoller Fitness-Wettkampf, der mehrere Sportarten vereint.

Was macht man beim Hyrox?

Der Hyrox ist ein Wettkampf, an dem Menschen weltweit teilnehmen. Nach jeder Saison stehen globale Ranglisten fest, darauf folgt eine Weltmeisterschaft. Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen bei einer Kombination aus Laufen und Übungen überzeugen, indem sie die schnellsten sind. Die Rennen finden Indoor, also in großen Hallen, statt. Zuschauer können sich Plätze am Rand ergattern und die Sportler unterstützten. Sowohl professionelle Athleten als auch gewöhnlicher Sportlerinnen und Sportler können am Fitnessformat Hyrox teilnehmen.

Woher kommt der Fitnesstrend Hyrox?

Hyrox gibt es seit dem Jahr 2017 und hat seine Ursprünge in Deutschland. Laut der Webseite von Hyrox gilt die Sportart als die am schnellsten wachsende der Welt. Die Wettkämpfe finden bisher in elf verschiedenen Ländern und 30 verschiedenen Städten statt.

Wie läuft ein Hyrox-Event ab?

Das Event am Wochenende, 14. und 15. Dezember 2024, dauert zwei Tage. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden mit einem Zeitmessungs-Chip ausgestattet. Nach der Auswertung ist es möglich, nicht nur die Kandidaten für die Weltmeisterschaft festzustellen. Überhaupt können sich Menschen auf der ganzen Welt dadurch auch untereinander vergleichen.

Und so läuft das Rennen ab: Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen einen Kilometer laufen. Im Anschluss folgt eine Workout-Station, die es zu absolvieren gilt. Das Prozedere wird acht Mal wiederholt. Allerdings variieren die Rennformate, je nach Fitnesslevel.

Diese Fitnessübungen sind beim Hyrox zu meistern

„SkiErg“ Als erstes müssen Sportler 1000 Meter auf dem sogenannten Gerät „SkiErg“ absolvieren.

„Sled Push“ Die zweite Trainingsstation lautet 50 Meter „Sled Push“, also einen Schlitten schieben.

„Sled Pull“ Als drittes muss der Schlitten erneut 50 Meter bewegt werden, diesmal aber durch Ziehen.

„Burpee Broad Jump“ Die vierte Workout-Station ist ein Ganzkörpertraining, bei dem man sich hinlegt, aufsteht und nach vorn springt - 80 Meter weit.

„Rowing“ Bei Station Nummer fünf sind 1000 Meter Rudern mit Seilen angesagt.

„Farmers Carry“ Als sechstes geht der Athlet oder die Athletin 2000 Meter mit Gewichten in der Hand.

„Sandbag Lunges“ Die vorletzte Übung ist es, für 100 Meter mit einem Sandsack von zehn, 20 oder 30 Kilogramm zu gehen und dabei mit jedem Schritt in die Knie zu gehen.

„Wall Balls“ Zum Schluss gilt es, 100 Mal einen Medizinball an die Wand zu werfen.

Jede und jeder ab einem Alter von 16 Jahren kann am dem Fitness-Lauf teilnehmen, heißt es auf der Webseite des Hyrox. Der bislang älteste Teilnehmer war demnach 77 Jahre alt.

Hier findet 2025 die Hyrox-Weltmeisterschaft statt

Die Hyrox-Weltmeisterschaften sind der Höhepunkt einer jeden Saison, bei der die besten Athleten aus der ganzen Welt zusammenkommen, um um den Titel des Weltmeisters in der jeweiligen Altersklasse zu kämpfen.

Die Athleten können sich bei jedem der Wettkämpfe der Saison qualifizieren, indem sie eine der besten Platzierungen in ihrer Altersklasse und Division erreichen. Die erste Weltmeisterschaft fand in Deutschland im Jahr 2019 statt. Für das kommende Jahr 2025 steht der Ort der Weltmeisterschaft bereits fest.

2019: Oberhausen, Germany

2021: Leipzig, Germany

2022: Las Vegas, USA

2023: Manchester, UK

2024: Nice, France

2025: Chicago, USA