Neu-Nationalspieler Mbuku verlässt FCA für Champions-League-Abenteuer

Abseits des durchwachsenen Saisonstarts (ein Punkt aus zwei Bundesligaspielen) gibt der FC Augsburg für die Spielzeit 2024/25 einen weiteren Abgang bekannt:

Nathanaël Mbuku, der erstmals für die Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo nominiert wurde, kehrt nach der Länderspielpause nicht zum FCA zurück.

Augsburgs Mbuku verhalf Saint-Étienne zum Aufstieg - nun ruft Champions League

Stattdessen wechselt der 22-jährige Offensivmann für mindestens eine Saison zum kroatischen Rekordmeister Dinamo Zagreb. Über die genauen Transfermodalitäten vereinbarten die Parteien Stillschweigen, bemerkenswert ist aus Sicht des FCA jedoch die Rückkaufoption.

In der Rückrunde der Saison 2023/24 war Mbuku bereits auf Leihbasis für den französischen Klub AS Saint-Étienne im Einsatz. Mit vier Treffern und zwei Assists in 21 Partien trug der Angreifer maßgeblich zum Aufstieg des Vereins in die Ligue 1 bei. Nun setzt Mbuku seine Karriere in Zagreb fort, wo er die Chance erhält, auf der großen Bühne Champions League zu spielen.

Mbuku verlässt FC Augsburg - es geht dennoch gegen Bayern und Dortmund

In der 2024 reformierten „Königsklasse“ trifft Dinamo Zagreb, der aktuelle kroatische Meister und Tabellenführer, unter anderem auf die deutschen Bundesliga-Schwergewichte FC Bayern München und Borussia Dortmund.

Mbuku freut sich auf die neue Herausforderung und wird in einer Mitteilung des FCA zitiert: „Der Wechsel nach Zagreb bietet mir die Möglichkeit, mehr Spielzeit zu bekommen, was für meine Entwicklung als junger Spieler entscheidend ist. Dinamo Zagreb ist ein international erfahrener Verein, der auch in dieser Saison wieder in der Champions League vertreten ist. Ich möchte mich beim FC Augsburg für die Unterstützung bedanken, die mir diesen Schritt ermöglicht hat.“

Transfer von Augsburg nach Zagreb: „Wertvolle internationale Erfahrungen“

Auch FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic sieht den Wechsel von Nathanaël Mbuku positiv: „Nach seiner erfolgreichen Leihe in der Ligue 2 in der vergangenen Saison bietet sich Nathanaël die hervorragende Gelegenheit, in einer spielstarken und dominanten Mannschaft regelmäßig zum Einsatz zu kommen. Darüber hinaus kann er wertvolle Erfahrungen im internationalen Wettbewerb sammeln. Wir sind überzeugt, dass dieser Schritt seine Entwicklung weiter vorantreiben wird.“