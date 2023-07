Radrennen in Augsburg

1. Augsburger Innenstadtkriterium: Mit 50 Stundenkilometern durch die Maxstraße

Plus Beim 1. Augsburger Innenstadtkriterium gibt es für Straßenrennradfahrer keine Tempolimits. Auch eine amtierende Olympiasiegerin geht auf den 1,2 Kilometer langen Rundkurs.

Von Robert Götz

Normalerweise herrscht auf der Maxstraße in Augsburg ein Tempolimit von 20 Kilometern, in der temporären Fußgängerzone im nördlichen Bereich ist sogar nur Schrittgeschwindigkeit erlaubt. Am Samstag wird sich aber im südlichen Teil des Prachtboulevards keiner daranhalten. Denn dann findet nach Jahren wieder einmal ein Straßenradrennen in Augsburg statt: das 1. Augsburger Innenstadtkriterium. Veranstalter ist die Stadt Augsburg. Für den sportlichen Bereich hat sie sich die RSG Augsburg ins Boot geholt. „Es wird schon ein Spektakel, wenn da die Elite-Rennradfahrer mit 50 Kilometern unterwegs sind“, erklärt RSG-Rennleiter Jakob Ank.

1. Augsburger Innenstadtkriterium: Der Rundkurs ist 1,2 Kilometer lang

Ab 13 Uhr, da starten die kleinsten Rennradfahrer, bis kurz vor 21 Uhr, dann kommen die Eliteklasse-Fahrer ins Ziel, geht es im Herzen Augsburgs rund. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn beim Kriterium handelt es sich um ein Rundstreckenrennen, bei dem in regelmäßigen Wertungssprints Punkte für das Ergebnis gesammelt werden. 1,2 Kilometer lang ist die Runde mit dem Start in der Maxstraße. Dann geht es über die Weite Gasse, Konrad-Adenauer-Alle und die Hallstraße zurück in die Maxstraße.

