Fußgängerzone Maxstraße: Nach vier Wochen fällt das Resümee gemischt aus

@Robert M.: "Kompletter Blödsinn" ist wieder mal typisch anonymes Forumsgeschreibe, aber wenn Sie meinen... Einigen wir uns vielleicht darauf: Der Ordnungsdienst dürfte ein wenig sensibler sein und in diesem Fall auf eine Geldbuße verzichten - Stichwort Verhältnismäßigkeit. Es soll auch das Instrument der mündlichen (gebührenfreien) Verwarnung geben, wenn es schon sein muss, aber eine freundliche Frage, was die Leute da machen, und ein anschließendes "Dann holen Sie ml schnell das Medikament und gute Besserung für das Kind" wäre auch möglich gewesen. Und kommen Sie mir jetzt nicht mit Präzedenzfall usw., denn eine Notdienstapotheke vom Straßenverkehr abzuschneiden ist mindestens auch "kompletter Blödsinn" (wenn wir schon dabei sind).

Und wer hat denn die "Diskussion mit dem Ordnungsdienst" verursacht? Das Medikament wäre natürlich längst besorgt gewesen, aber man muiss die Leute ja belehren und bestrafen, weil sie den Buchstaben des Gesetzes nicht befolgt haben. Die Großeltern gehören wahrscheinlich genau zu der Klientel, wegen der man die Autos aus der Straße verbannt hat ? Der Opa wäre ja sonst sicher noch eine Runde mit aufheulendem Motor gefahren ??



@Walter K: Wenn es schon so viele andere Apotheken mit Notdienst in Augsburg gibt, warum macht dann ausgerechnet die in der Maxstraße Dienst ? Vielleicht war ja für die Großeltern doch eine gewisse Eile geboten ? Aber die Vorschrift muss halt ausnahmslos durchgesetzt werden, auch wenn es die Falschen trifft. So gewinnt man Sympathien als Ordnungsdienstler und bringt damit den ganzen - sonst vermutlich durchaus sinnvollen - Ordnungsdienst in Verruf.

Zum Thema "übergesetzlicher Notstand" könnte man durchaus diskutieren, das wäre interessant, darauf mal einen Rechtsanwalt anzusetzen, bzw. abzuwarten, wie ein Gericht bei einem Einspruch urteilen würde. Aber dann heißt es wieder, wegen jeder Kleinigkeit wird prozessiert, Stattdessen beschädigt man als Ordnungsdienst lieber das Vertrauen in den Rechtsstaat - siehe auch Stadtbergen...

