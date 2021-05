Wertingen

10:00 Uhr

Das sagen die Sieger nach dem Bürgerbegehren

Plus Nach ihrem erfolgreichen Agieren gegen den „Tower“ äußern sich CSU-Stadtrat Johann Popp und Klaus Lang von der Bürgerinitiative. Lang fordert zum Handeln auf, Popp will externen Sachverstand mit einbeziehen und setzt auf Erfahrungen aus anderen Kliniken

Von Benjamin Reif

Mit großem Einsatz haben sowohl die CSU im Wertinger Stadtrat als auch die Bürgerinitiative „Für unser Krankenhaus – Gegen den Tower“ für die Ablehnung des Ärztehaus-Turms des Laugnaer Investors und Kreisrats Ulrich Reitenberger mobil gemacht. Mit Erfolg: 3300 Wertinger nahmen an der Entscheidung am 25. April teil. 1958 Stimmen und damit 56,6 Prozent richteten sich gegen den „Tower“ (wir berichteten). Der ist damit vom Tisch. Besonders vehement in ihrem Engagement gegen den Turm taten sich Stadt- und Kreisrat Johann Popp (CSU) und Klaus Lang von der Bürgerinitiative hervor. Popp ist zudem Mitglied im Aufsichtsrat der Kreiskliniken. Nun äußern sich die beiden auf Anfrage ausführlich zum Bürgerentscheid und zu ihrer Sicht der Dinge für die Zukunft der Klinik, Lang stellvertretend für die Bürgerinitiative.

