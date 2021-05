Wertingen

17:30 Uhr

Der Abriss des alten Wertinger Lagerhauses beginnt

Plus Hundert Jahre lang hat das riesige Gebäude auf dem alten Bahnhofsgelände das Stadtbild geprägt. Der Abbruch wird Wochen dauern, da es einiges zu beachten gilt. Was nun an dessen Stelle gebaut wird.

Von Benjamin Reif und Konrad Friedrich

In Wertingen verändert sich in diesen Tagen das Antlitz der Stadt. Gleich mehrere alte Gebäude, welche lange das Stadtbild geprägt haben, verschwinden in diesen Tagen. Nach dem Abbruch des ehemaligen Glasergeschäfts Seitz am Thürheimer Tor und des Eisele-Jockshofes in der Bauerngasse, verschwindet nun auch ein weiteres imposantes Gebäude am ehemaligen Wertinger Bahnhof. Der Abriss des alten Wertinger Lagerhausgebäudes hat begonnen. Früher war dort im vorderen Teil ein Büro, ein Friseur und zuletzt ein Reinigungsbetrieb beherbergt. Die Abbrucharbeiten werden sich laut Auskunft des Bezirkslagerhauses Wertingen noch rund fünf Wochen hinziehen. Das Eternitdach wurde bereits abgetragen und wird jetzt entsorgt.

