Start der Saison im Hallenbad Wertingen zieht sich hin

Plus Schwimmbegeisterte in Wertingen müssen sich heuer gedulden. Durch Corona verzögert sich die Öffnung des Badebereichs auf dem Ebersberg. Die Nutzung als Impfzentrum könnte außerdem wieder intensiviert werden.

Wer in Wertingen dem Stimmungstief im nebligen November gern mit ausgiebigem Schwimmen entgegenwirkt, muss sich heuer noch ein bisschen gedulden. Das Hallenbad öffnet noch später als zunächst angenommen seine Pforten für Besucher, wie das Landratsamt gegenüber unserer Zeitung mitteilt.