Kompromiss beim Wertinger Klimaschutz

Plus Ein Antrag der Grünen sah ursprünglich die Schaffung einer neuen Stelle vor, die sich ökologischen Themen und Möglichkeiten in der Zusamstadt widmen sollte. Es kam anders.

Im Juli hatten die Wertinger Grünen einen Antrag in den Stadtrat eingebracht, der für reichlich Diskussionen sorgte. Die Stadt solle die Stelle eines „Klimamanagers“ schaffen. Der- oder diejenige hätte fortan die Aufgabe, sich sowohl bei der Kommune als auch den Bürgern als Experte anzubieten, wo auch immer es Potenziale für mehr Klima- und Umweltschutz in Wertingen gibt. Die Stadtverwaltung äußerte den Wunsch, zunächst die räumlichen wie finanziellen Möglichkeiten für eine solche Stelle ausloten zu dürfen, bevor sie vom Stadtrat beschlossen werde.