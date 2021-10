Landkreis Dillingen

vor 50 Min.

Landrat Schrell: Corona-Fälle steigen im Kreis Dillingen dramatisch

Das Impfzentrum des Landkreises in Wertingen wird in einem deutlich reduzierten Umfang fortgeführt. Niedergelassene Mediziner und Medizinerinnen sowie Betriebsärzte und Betriebsärztinnen sollen diese Aufgabe vorrangig übernehmen.

Der Landrat wirbt für die Corona-Impfung. So könne man sich selbst vor schweren Verläufen und gleichzeitig seine Mitmenschen schützen. So sieht das Impfangebot derzeit in der Region aus.

