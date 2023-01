Long-Covid-Forscher warnt: Auf Deutschland könnte eine Alzheimer-Welle zu rollen

Plus Long Covid wird zusehends zu einer Volkskrankheit. Das sagt der Neurobiologe Martin Korte. Er hat viele Fälle untersucht und beschreibt, worunter Betroffene leiden.

Auch wenn die Corona-Pandemie am Abklingen ist, zeigt sie weiterhin massive Auswirkungen auf das Leben vieler Menschen. Ein Aspekt ist dabei Long Covid, ein bis heute nicht genau geklärtes Syndrom, das viele Erkrankte nach einer Infektion betrifft. Der an der TU Braunschweig forschende Neurobiologe Martin Korte beschäftigt sich intensiv mit Long Covid und hat dazu kürzlich auch ein Buch veröffentlicht, das den Forschungsstand zusammenfasst.