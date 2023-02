Neue Kurzzeittherapie für Long-Covid-Betroffene

Andauernde Müdigkeit, Erschöpfung– die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion sind sind ein Problem. Das Ulmer Uniklinikum sucht Betroffene für Forschungsprojekt.

Neben den körperlichen Symptomen, zu denen auch Gedächtnisstörungen, Kurzatmigkeit oder ein veränderter Geruchssinn zählen, kommen bei den Long-Covid-Betroffenen oftmals Ängste und depressive Verstimmungen hinzu. Die psychischen und sozialen Bedarfe und Bedürfnisse der Betroffenen haben bisher jedoch eine eher randständige Position in der Forschung eingenommen.

Hier setzt das Projekt "PsyLoCo" an, das von mehreren deutschen Universitätskliniken ( München, Magdeburg, Halle, Tübingen, Freiburg und Ulm) durchgeführt wird. Am Standort Ulm wird die Studie von Professor Harald Gündel, ärztlicher Direktor der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Ulm, geleitet.

Spätsymptome von Covid-19

Der Name "PsyLoCo" steht für psychosoziale Bedarfe von Erkrankten mit Long Covid. Ziel des Forschungsprojekts ist es, den bisher verfügbaren wissenschaftlichen Kenntnisstand über die Spätsymptome von Covid-19 zusammenzutragen und diesen im Rahmen einer Therapiestudie für eine bessere Versorgung der Erkrankten zu nutzen. Denn aktuell gibt es noch keine ausreichenden wissenschaftlich fundierten Erkenntnisse darüber, wie den Betroffenen bestmöglich geholfen werden kann.

"Das Kernstück der aktuell laufenden Studie ist die Entwicklung einer bewältigungsorientierten Kurzzeittherapie, die sich an den individuellen Bedürfnissen der Patienten orientiert", so Gündel. Dadurch soll im Rahmen einer ambulanten Versorgung oder Rehabilitation der Betroffenen zum einen deren Lebensqualität gefördert und zum anderen die Teilhabe am Sozial- und Berufsleben wiederhergestellt werden.

Uni Ulm sucht Betroffene

Der Entwicklung der Kurzzeittherapie vorangegangen sind ausführliche Analysen bereits bestehender Daten von Betroffenen sowie eine systematische Recherche verschiedener klinisch-wissenschaftlicher Datenbanken. Ebenfalls analysiert wurde eine Interviewstudie, in welcher der Austausch mit Betroffenen und Mitgliedern einer Selbsthilfevereinigung gesucht und individuelle Beschwerden, die mit Long /Post-COVID einhergehen, erfasst wurden. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.

Studienteilnehmende werden gesucht: Teilnehmen können Volljährige, die Long-Covid-betroffen sind und sich zum Zeitpunkt der Studienteilnahme nicht in einer psychotherapeutischen Behandlung befinden. Weitere Informationen können Sie bei ihr erfragen (long.covid@uniklinik-ulm.de) oder auch unter www.psyloco.de finden. (AZ)