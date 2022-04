Buttenwiesen

14:00 Uhr

Buttenwiesen will die deportierten Juden nicht vergessen

Auf dem Louis-Lamm-Platz in Buttenwiesen wurde am Freitag an die jüdischen Mitbürger erinnert, die vor 80 Jahren aus Buttenwiesen und Binswangen deportiert worden waren. Nur eine Frau (siehe Bild) und ein Mann überlebten den Holocaust.

Plus Bei einer Gedenkfeier auf dem Louis-Lamm-Platz werden die Namen der jüdischen Mitbürger vorgelesen, die vor 80 Jahren aus Buttenwiesen und Binswangen deportiert und ermordet wurden.

Von Brigitte Bunk

Das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte wird an diesem Freitagabend auf eine beklemmende Art und Weise in den Köpfen der Anwesenden in Buttenwiesen lebendig: Walter Stallauer verliest auf dem Louis-Lamm-Platz die Namen und das Alter der acht jüdischen Bürger und Bürgerinnen, die vor acht Jahrzehnten aus Binswangen deportiert und ermordet wurden. Anschließend nennen Michael und Martina Hahn die Namen der 39 jüdischen Mitbürger aus Buttenwiesen, die nach der Deportation ihr Leben verloren haben. Aus Binswangen überlebte nur ein Mann, aus Buttenwiesen eine Frau. Die Opfer haben das Alter von fünf bis 80 Jahre. Johannes Mordstein erzählt von der Familie Schwarz, die bis 1933 ein Lebensmittelgeschäft in Binswangen führte, das einer der Mittelpunkte des Dorflebens war. Der Buttenwiesener Archivar spricht auch von der Familie Lammfromm, die in einem Haus nur wenige Meter vom heutigen Louis-Lamm-Platz wohnte – dem Ort der Gedenkfeier.

