Buttenwiesen

vor 34 Min.

Synagoge, Schulhaus und Museum

Plus Die „Pforte des Himmels“ mitten in Buttenwiesen beherbergt eine besondere Ausstellung, die kürzlich eröffnet wurde. Durch einen Umbau verlor das Gebäude einst sein charakteristisches Aussehen.

Von Marion Buk-Kluger

Dieter Proksch erinnert sich noch gut, als er 1971 als Junglehrer nach Buttenwiesen kam. „Ich wusste gar nicht, dass in dem Gebäude früher die Synagoge war. Ich kam von Augsburg, wurde von der Regierung hierher geschickt und hatte keine Ahnung, was an diesem Ort vorher war. Es war so umgebaut, dass man das nicht erkannte.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .