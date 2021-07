Ein neues Bürgerzentrum in Buttenwiesen?

Plus Am zweiten Themensonntag der Reihe „Jüdisches Erbe entdecken - Vielfalt leben“ wird über die Zukunft der Synagoge nachgedacht. Es gibt einige Ideen.

Sie soll zu einem Begegnungsort werden. Einen Vorgeschmack darauf bot der vergangene Sonntag, an dem sich zahlreiche Menschen – natürlich mit dem erforderlichen Abstand – auf dem Louis-Lamm-Platz in Buttenwiesen versammelt hatten. Alle waren gekommen, um mehr über die „Pforte des Himmels – mitten im Ort“ zu erfahren: die ehemalige Synagoge. Die Veranstaltungen liefen im Rahmen des zweite Themensonntags der Reihe „Jüdisches Erbe entdecken - Vielfalt leben“.