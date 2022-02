Einem großzügigen Juden wurde nicht gedankt

Plus Lieblingsobjekte des Heimatmuseums Der Buttenwiesener Kaufmann Hugo Lammfromm schenkte dem Heimatmuseum Wertingen 1935 zwei Backformen. Doch die Drangsalierungen in der Heimat ertrug er nicht mehr lange.

Das Heimatmuseum Wertingen besitzt zwei Backformen aus Kupfer – unscheinbare Gegenstände, die kaum alltäglicher sein könnten. In früheren Zeiten gab es derartige Backformen in fast jeder Familie. Und doch handelt es sich um ganz besondere Objekte, denn sie erzählen eine tiefgründige Geschichte.