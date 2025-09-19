Icon Menü
Vereine nutzen Instagram: So gewinnen sie junge Mitglieder und entstauben ihr Image

Kommentar

Virale Vereine entstauben ihr Image auf Instagram

Indem sich Vereine auf Social Media präsentieren, schaffen sie sich einen Zugang zu jungen Menschen. Und schaffen es womöglich, neue Mitglieder zu generieren.
Laura Gastl
Von Laura Gastl
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehr Gottmannshofen ist auf Instagram viel aktiv.
    Die Feuerwehr Gottmannshofen ist auf Instagram viel aktiv. Foto: Delia Rößle

    Das reale Leben spiegelt sich in den sozialen Medien. Die Menschen zeigen auf Instagram und Tiktok ihren Alltag. Wie sie sich kleiden, was sie kochen, wie sie Sport machen. Nehmen mit in ihre Wohnungen, wie sie dekorieren, putzen und ihr Familienleben leben. Präsentieren ihre Hobbys – und zeigen, wie sie sich im Verein engagieren. So wie es etwa viele Feuerwehren im Landkreis Dillingen derzeit tun. Das ist der Vollständigkeit halber nur logisch – und auch wichtig.

