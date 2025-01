Die Kleiderkammer öffnet neuen Standort in Wertingen

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen stehen in den Startlöchern. Die Kleiderkammer in Wertingen eröffnet am Montag, 20. Januar, um 14 Uhr, neu in den Räumen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in der Fritz-Sauter-Straße. Für den Einkauf gibt es keine Beschränkungen. Das breite Angebot steht allen offen.

16 ehrenamtliche Frauen bereiten den großen Tag vor und freuen sich auf ihre Kundschaft. Nach einer Kündigung der bisherigen Räumlichkeiten in der Pfarrgasse war die Kleiderkammer seit September geschlossen. Eine neue Bleibe wurde dringend gesucht.

„Gerne wären wir mit unserem sozialen Angebot in der Wertinger Innenstadt geblieben, doch da wir nichts erwirtschaften, waren die Mieten für uns unerschwinglich“, sagt Johanna Laux und spricht damit für das ganze Team. In den vergangenen Monaten gab es viele Nachfragen von Stammkundinnen und -kunden, sie vermissten das Angebot für gute und günstige Kleidung in Wertingen.

Zuvor befand sich die Kleiderkammer in der Pfarrgasse in Wertingen

Laux und ihre Kolleginnen räumen gebrauchte Kleidung in Regale, sortieren diese nach Themen und nach Größen auf Kleiderständern. Im Angebot sind Damen- und Herrenkleidung und Schuhe, eine große Auswahl an Baby- und Kinderkleidung und Kleidung für Jugendliche. Alle Kleidungsstücke sind Spenden aus der Wertinger Bevölkerung und aus der Umgebung. Mal sind es neuwertige Stücke, die nicht mehr passen, mal treffen sie nicht mehr den Geschmack der Besitzerinnen und Besitzer. In manchen Fällen entpuppt sich ein betreffendes Teil als ein Fehlkauf und wird weitergereicht. Meistens handelt es sich um gut erhaltene, getragene Kleidung, die noch gut verwendet werden kann. In Zeiten, in denen alles teurer wird, hält das Team der Ehrenamtlichen weiterhin an den sehr günstigen Preisen fest, denn: „Alle sollen sich mit einem neuen Teil selbst eine Freude bereiten können“, sagt Laux.

Die Öffnungszeiten der Kleiderkammer werden sein: montags von 14 bis 17 Uhr, donnerstags von 10 bis 13 Uhr und jeden ersten Mittwoch im Monat von 14 bis 17 Uhr.