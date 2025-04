Ein neues Team leitet die Wertinger Kinderarztpraxis

In der Kinderarztpraxis an der alten Stadtmühle in Wertingen klingelt das Telefon den ganzen Tag nahezu ohne Unterlass. „Wir haben eine Mitarbeiterin, die sich nur um die Anrufer kümmert“, sagt Kinderarzt Josef Steinheber, der die Praxis seit über 30 Jahren leitet. Denn die Zahl der Anrufe ist enorm. Aus einem Umkreis von 30, 40 Kilometern rufen Eltern auf der Suche nach einer Praxis für ihre Kinder an – teilweise dann schon, wenn die Mutter noch schwanger ist. Weil der Andrang so enorm ist, müssen Patientinnen und Patienten manchmal auch abgewiesen werden. „Da tut mir das Herz weh“, sagt Steinheber. Umso glücklicher ist der 67-Jährige darüber, dass er schnell eine Nachfolge für seinen Kollegen Wolfram Berweck gefunden hat.

Laura Gastl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kinderarztpraxis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis