Beste Fußball Wettanbieter: Fußball Wetten Vergleich

Fast alle Sportwetten Freunde bevorzugen beim Online Wetten das runde Leder. Für eure Tipps auf die Bundesliga, Champions League und Co. erwarten euch viele Highlights wie erhöhte Wettquoten, Live Streams oder umfangreiche Wettmärkte. Gleich zu Beginn unserer Seite präsentieren wir euch die besten Fußball Wettanbieter.

Die Top 10 Fußball Wetten Anbieter

Liste der Top Fußball Wettanbieter 2024:

bwin – Nummer 1 für Fußball Wetten

bet-at-home – Top Champions League Wetten

Betway – Erhöhte Fußball Quoten

Sunmaker – Top Fußballspiel mit erhöten Quoten

NEO.bet - Optimal für mobile Fußball Sportwetten

Merkur bets – Quotenboost bei Kombiwetten

bet365 – Top Fußball Live Wetten mit Streams

HAPPYBET – Ohne Wettsteuer bei Kombis

Betano – Live Streams von top Spielen

sportwetten.de - Lukrativste Fußball Quoten

Alle Fußball Wetten Anbieter aus dieser Liste bieten euch für eure Tipps das beste Gesamtpaket an. Neben attraktiven Bonus Aktionen, bedienerfreundlichen Wett Apps erwartet euch natürlich auch ein umfangreiches Portfolio an weltweiten Ligen im Pre-Match sowie im In-Play Bereich. Um die Sicherheit und Seriosität braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Sämtliche Anbieter aus der Liste besitzen die deutsche Sportwetten Lizenz.

Beste Fußball Wettanbieter in Deutschland nach Kategorien

Fußball Wetten werdet ihr bei jedem Online Buchmacher finden. Es gibt keinen Wettanbieter, der auf die wichtigste Sportart verzichtet. Wer nun aber meint, dass die Fußball Wetten Anbieter damit allesamt identisch sind, irrt sich gewaltig. Wir haben die besten Anbieter für euch in verschiedene Kategorien eingeteilt.

Bester Fußball Wettanbieter 2024 bwin Fußball Live Wetten bet365 PayPal Zahlungen bet-at-home Top Fußball Wettbonus Betway Beste Fußball Wett App NEO.bet Top Fußball Wettquoten sportwetten.de Beste Bundesliga Wetten Betano Top Premier League Wetten Sunmaker

Ihr findet bei uns auf einen Blick den Buchmacher mit dem besten Live Wetten Angebot, den Wettanbieter mit den meisten Fußball Wettmärkten sowie natürlich den besten Fußball Wetten Bonus. Für jeden Geschmack ist der passende Buchmacher aus unserem Test aufgelistet.

Die 10 besten Wettportale für Fußball Sportwetten vorgestellt

Ehe wir auf die einzelnen Testkriterien vom Fußball Wetten Anbieter Vergleich eingehen, wollen wir direkt mit den Top 10 loslegen. Wir stellen euch die Marktführer für die Fußball Sportwetten etwas genauer vor.

1. Platz: bwin – Fußball Wettanbieter Testsieger

bwin steht für absolute Fußballwettvielfalt. Der renommierte Sportwetten Anbieter aus Österreich kann mit einer fehlerfreien Fußballwettofferte glänzen. Für bwin sprechen neben der Angebotsfülle vornehmlich die sehr guten Fußball Livewetten, inklusive zahlreicher Streams. bwin gehört zu den wenigen Online Buchmachern, bei denen bereits gespielte Wettscheine im Nachhinein nochmals veränderbar sind. Luft nach oben hat der Wettanbieter noch bei den Quoten.

bwin ist Sponsor des DFB, inklusive aller Frauen-Ligen, der Frauen-Nationalmannschaft, der 3. Liga sowie vom DFB-Pokal. Parallel unterstützt das Wettunternehmen Borussia Dortmund. Auf internationaler Ebene zeigt sich bwin als Premium Partner der Europa League und der UEFA Conference League.

Vor- und Nachteile von bwin Stärken Breitgefächertes Wettangebot

Fußball Live Streams

Erhöhte Fußball Quoten

Schnelle One-Click Funktion Schwächen Quoten nicht immer spitze

Platz 2: bet-at-home – Sehr gutes Portfolio

bet-at-home mag nicht in allen Testsektionen der Marktführer sein, mit die besten Bundesliga Wetten findet ihr aber in jedem Fall beim Buchmacher. Der Online Wettanbieter kann mit einem Blick auf die Bundesliga Tipps nicht nur beim tagesaktuellen Wettangebot überzeugen. Sehr gute Noten im Test gibt es zudem für die Langzeitwetten. Ihr könnt nicht nur auf den kommenden Deutschen Meister wetten, sondern habt zahlreiche weitere Outrights zur Auswahl.

Vor- und Nachteile von bet-at-home Stärken Bundesliga Wettmärkte

Cash Out möglich

Cashback Fußball Wetten

Torschützen Wetten Schwächen Wettkonfigurator fehlt

Platz 3: Betway – Geheimtipp für die Premier League Wetten

Betway kommt aus Großbritannien. Die Premier League Wetten stehen beim Wettanbieter an erster Stelle. Sehr gut sind bei Betway aber auch andere englische Wettbewerbe wie der FA-Cup und die Championship vertreten. Betway kann insgesamt mit einem ansprechenden Fußballwettprogramm und durchweg ansprechenden Quoten aufwarten. Der Buchmacher ist Sponsor von West Ham United, Eintracht Frankfurt sowie vom FC Schalke 04.

Vor- und Nachteile von Betway Stärken Hohe Fußball Quoten

Super Boost Aktionen

Zahlreiche Fußball Live Wetten

Platz 4: Sunmaker – Starke Fußball-Quoten und mobile App

Sunmaker zeichnet sich durch seine hervorragenden Fußball-Quoten aus, die sowohl für Pre-Match- als auch für Live-Wetten attraktiv sind. Besonders hervorzuheben sind die täglichen Quotenboosts, die Bestandskunden zusätzliche Gewinnmöglichkeiten bieten. Neben Fußball können auch Wetten auf Sportarten wie Tennis, Eishockey, Basketball, Formel 1, American Football, Darts und Handball platziert werden.

Vor- und Nachteile von Sunmaker Stärken Top Fußball Quoten

Tägliche Quotenboosts

Live Wetten

Platz 5: NEO.bet – Fußball Wetten mit professionellem Anstrich

NEO.bet kann mit einem Profi-Fußballwettangebot der ersten Güte Pluspunkte sammeln. Die Wettmarkt-Auswahl ist für die Wett-Profis gemacht. Gleiches trifft auf die Präsentation der Fußball Wetten zu. Im deutschen Wettquoten-Vergleich hat NEO.bet für ausgewählte Wettoptionen sehr oft die Top-Offerte auf dem Bildschirm. Der Sportwettenanbieter ist Sponsor vom SV Werder Bremen, dem SV Darmstadt 98 sowie der TSG 1899 Hoffenheim.

Vor- und Nachteile von NEO.bet Stärken Fußball Live Wetten Quotenboost

Hohes Wettquoten Niveau

Mobile Wetten

Live Match Tracker Schwächen Teilweise Einzahlungsgebühren

Platz 6: Merkur Bets – Solides Angebot und starke Fußball-Verbindungen

Merkur Bets hat sich fest im deutschen Sportwettenmarkt etabliert. Einst bekannt durch Werbung mit Lukas Podolski für die Vorgänger-Marke Xtip, liegt der aktuelle Fokus auf Sponsorings von Fußballklubs wie 1. FC Köln, Arminia Bielefeld, Fortuna Düsseldorf, VfL Osnabrück und SC Paderborn. Das Sportsbook von Merkur Bets ist grundsolide und bietet eine umfangreiche Auswahl an Sportarten, wobei Fußball klar im Mittelpunkt steht.

Vor- und Nachteile von Merkur Bets Stärken Umfassendes Fußball Wettangebot

Keine Wettsteuer

Viele Langzeitwetten

Platz 7: bet365 – Bester Fußball Wetten Live Anbieter

bet365 ist der wohl derzeit beste Fußball-Livewetten Anbieter. Die Anzahl der bet365 Livemärkte ist unübertroffen. Für den britischen Buchmacher sprechen zudem die extrem schnellen Live-Quotenanpassungen sowie die Live Streams. Fußball gibt es im bet365 Livestream-Programm aus aller Welt. Ihr findet bei den Briten zahlreiche Begegnungen, die von anderen Wettanbietern nicht gestreamt werden.

Vor- und Nachteile von bet365 Stärken Fußball Live Streams

Fußball Kombi Boost

Umfangreiches Live Wetten Angebot

Platz 8: HAPPYBET – Fußball Wetten von A bis Z

Wer sich für HAPPYBET entscheidet, hat Fußballwetten aus aller Welt vor sich. Der Wettanbieter hat alle relevanten Ligen im Portfolio. Im Quoten-Vergleich – vor allem für Bundesliga Wetten – nimmt HAPPYBET fast immer einen Spitzenplatz ein. Ein weiterer Pluspunkt sind die zahlreichen internationalen Fußball Live Streams, beispielsweise aus der Serie A, der Ligue 1 und der La Liga. Bei Kombi-Fußballwetten berechnet der Anbieter in Deutschland keine Wettsteuer. HAPPYBET ist Generalpartner von Inter Mailand sowie vom AC Mailand.

Vor- und Nachteile von HAPPYBET Stärken Bundesliga Langzeitwetten

Bei Kombis keine Wettsteuer

Zahlreiche Fußball Live Streams

Live Streams Schwächen Kein Fußball Wettkonfigurator

Platz 9: Betano – Herausragende Fußball-Quoten

Betano überzeugt durch eine beeindruckende Anzahl von Ligen und Wettmärkten, die nicht nur Fußball, sondern auch Eishockey, Basketball und Tennis umfassen. Das Wettprogramm von Betano ist konkurrenzfähig und bietet in allen Sportarten attraktive Quoten, wobei die Fußballquoten besonders empfehlenswert sind. Der Anbieter punktet mit einem hohen Quotenniveau im europäischen Spitzenfußball.

Vor- und Nachteile von Betano Stärken Guter Kundenservice

Großer Statistik Bereich

Top Champions League Wetten Schwächen Fehlender Wettkonfigurator

Platz 10: sportwetten.de – Der deutsche Fußball steht an erster Stelle

sportwetten.de setzt seinen Fokus bei den Fußball Wetten ebenfalls auf Deutschland. Das Wettprogramm ist vollständig. Etwas Luft nach oben sehen wir beim Wettanbieter noch in der Quantität. Es gibt einige Länder in Afrika oder Asien, die von sportwetten.de noch außen vorgelassen werden, im Gegensatz zur Konkurrenz. Im Sponsoring-Bereich zeigt sich sportwetten.de heimatverbunden, im Pott – bei Rot-Weiß Essen und beim VfL Bochum. Bei diesem PayPal Wettanbieter könnt ihr sicher und schnell eure Zahlungen mit dem eWallet durchführen.

Vor- und Nachteile von sportwetten.de Stärken Top Fußball Wetten Quoten

Cash Out Anbieter

Sehr gute Fußball Wett App

PayPal Zahlungen Schwächen Kaum regelmäßige Aktionen

Merkmale der besten Fußball Wettanbieter

Beste Fußball Wettanbieter haben wir natürlich nicht aus dem Bauch heraus bestimmt, sondern anhand fester Kriterien ermittelt. Alle Sportwetten Fußball Wetten Anbieter wurden nach einheitlichen Vorgaben von uns gecheckt. Anhand der Tests ergibt sich ein vergleichbares Bild. Wir haben euch folgend die einzelnen Merkmale der besten Wettportale für das runde Leder zusammengefasst. Wollt ihr selbst einen neuen Online Buchmacher prüfen, so könnt ihr den Leitfaden nutzen.

Umfangreiches Wettangebot weltweit

Die Premier League, die Bundesliga oder die Champions League stehen natürlich an der Spitze der Fußball Wettangebote. Relevant ist, dass in der Praxis bei den Online Buchmachern damit das Ende der Fahnenstange nicht erreicht ist. Fußball Wettmöglichkeiten muss es im wahrsten Sinne des Wortes weltweit geben, angefangen von Süd- und Nordamerika über Europa und Afrika bis hin nach Asien und Australien. Wir denken hierbei nicht nur an die Spiele in den nationalen Meisterschaften, sondern parallel an die kontinentalen Wettbewerbe.

Die beliebtesten Ligen für Fußball Wetten Bundesliga Der “Deutschen liebstes Kind” steht bei den Fußball Wetten klar auf Platz 1. Über 100 Wettmärkte erwarten euch bei den Partien von Bayern, Dortmund und Co. Premier League Die stärkste Liga der Welt liefert jede Woche Topspiele. Aus deutscher Sicht steht besonders der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp im Mittelpunkt. Champions League In der Königsklasse erwarten euch bei den Topspielen von Real Madrid, Manchester City oder Bayern München die höchsten Quoten und besten Bonus Aktionen.

Beste Fußball Wettanbieter haben ihre Wettofferten aus rund 100 Ländern auf dem Bildschirm. Dabei wird sich meist nicht nur auf die höchsten Spielklassen konzentriert. Kleinere Ligen sowie die U21 Begegnungen runden das Wettangebot ab. Zu beachten ist, dass Fußballwetten in Deutschland auf noch jüngere Junioren-Klassen sowie auf den Amateur-Fußball verboten sind. Wesentlich ist, dass die Partien der Nationalmannschaften nicht vergessen werden, egal ob es sich um Test- oder Wettbewerbs-Begegnungen handelt. Der Frauen-Fußball sollte nicht zu kurz kommen, zumindest auf der Top-Ebene.

Fußball Live Wetten aller relevanten Spiele

Die besten Fußball Wetten Anbieter schaffen es, dass Pre-Match Angebot live nochmals widerzuspiegeln. Je mehr Fußball Live Wetten zur Auswahl stehen, umso besser, keine Frage. Natürlich muss nicht jedes unterklassige Match beim Wettanbieter im Live Center zu finden sein. Die relevanten Spiele aus den Top-Ligen sind aber Pflicht.

Bei einigen der besten Buchmacher gibt es Fußball zudem in den kostenlosen Livestreams. Es gibt mehrere Anbieter in Deutschland, die zum Beispiel Partien aus der spanischen La Liga sowie der italienischen Serie A live und kostenlos übertragen. Mit den Streams werden die Fußball Live Wetten Angebote nochmals auf ein höheres Niveau gebracht.

Attraktive Wettquoten

Wie erwähnt ist Fußball die wichtigste Sportart beim Wetten. Der Punkt muss sich zwingend im Wettquoten-Niveau widerspiegeln. Die Fußball Quoten sollten deutlich über den Offerten für andere Disziplinen liegen. Die Marktführer quotieren die Fußballwetten in den Hauptmärkten durchschnittlich mit gut 95 Prozent. In den wichtigsten Ligen darf es dann sogar noch einige Prozentpunkte nach oben gehen.

Die Quoten der Fußball Wettanbieter im Vergleich Wettanbieter Bundesliga Premier League La Liga Serie A bwin 94,27% 93,94% 94,69% 94,22% HAPPYBET 95,47% 95,84% 95,41% 95,37% NEO.bet 95,10% 93,85% 93,54% 93,63% bet365 95,47% 95,62% 94,94% 94,65% bet-at-home 95,08% 93,54% 94,13% 93,31%

Mehrere der besten Wettanbieter bieten für ausgewählte Fußballspiele Super-Quoten ohne Buchmachermarge an, also mit einem Auszahlungsschlüssel von 100 Prozent. Wir haben in den Wettanbieter Tests sehr großen Wert daraufgelegt, dass die Quoten live und in den Nebenwettmärkten nicht abfallen. Genau an dieser Stelle trennt sich im Fußball Wettquoten Vergleich aus unserer Sicht die Spreu vom Weizen.

Abwechslungsreiche Wettmärkte

Bleiben wir direkt bei den Wettmärkten. Neben der Ligen- und Wettbewerbsvielfalt muss eine gute Tiefe der Wettoptionen gegeben sein. Nach unseren Erfahrungen gibt es bei vielen der besten Fußball Wetten Anbieter kaum noch Unterschiede zwischen den relevanten und den weniger wichtigen Ligen. Es wird konstant mit 100 bis 200 Märkten pro Match aufgewartet.

Die beliebtesten Wettmärkte für Fußball Wetten 1X2 Beim Wettmarkt Nummer 1 bei den Fußball Wetten erwarten euch die höchsten Quoten-Schlüssel. Heimsieg, Remis oder Auswärtssieg ist hier die Frage.

Beim Wettmarkt Nummer 1 bei den Fußball Wetten erwarten euch die höchsten Quoten-Schlüssel. Heimsieg, Remis oder Auswärtssieg ist hier die Frage. Both to score Bei dieser populären Wettart habt ihr eine 50:50 Chance. Erzielen beide Teams während der regulären Spielzeit einen Treffer, seid ihr mit der Option “Ja” auf der Gewinnerstraße.

Bei dieser populären Wettart habt ihr eine 50:50 Chance. Erzielen beide Teams während der regulären Spielzeit einen Treffer, seid ihr mit der Option “Ja” auf der Gewinnerstraße. Restzeitwette Die beliebteste Option bei den Fußball Live Wetten ist die Restzeitwette. Bei diesen ist nur der weitere Verlauf in der restlichen Spielzeit relevant.

Die beliebteste Option bei den Fußball Live Wetten ist die Restzeitwette. Bei diesen ist nur der weitere Verlauf in der restlichen Spielzeit relevant. Handicap Wetten Bei dieser Wettart werden die Teams mit einem fiktiven Vorsprung bzw. Rückstand ausgestattet. Dieses sogenannte Handicap wird dann zum tatsächlichen Resultat hinzugerechnet.

Optionen wie die doppelte Chance, Tore über/unter, beide Teams treffen oder Handicaps sind als Standard-Wettprogramm zu sehen. Die besten Buchmacher glänzen mit vorgefertigten Kombinations-Quoten, beispielweise – Team A gewinnt, Tore über 4,5 und beide Teams treffen.

Langzeitwetten wie Tipps auf den Meister oder Torschützenkönig

Der Fußball Wetten Anbieter Vergleich zeigt, dass die Langzeitwetten eine besondere Sektion sind, welche von den Buchmachern recht unterschiedlich belegt wird. Es gibt in Deutschland Wettanbieter, die maximal auf wenige Top-Ligen mit einer Meisterwette aufwarten können. Andere Wettportale haben für fast alle Wettbewerbe eine Quote für den kommenden Titelträger im Angebot. Wetten auf den Torschützenkönig, auf die Absteiger oder die internationalen Qualifikationen kommen noch obendrauf. Sehr reizvoll sind die Head-to-Head Wetten, bei denen zwei Teams über einen kompletten Saisonverlauf gegeneinandergestellt werden.

Regelmäßige Fußball Wetten Bonus Aktionen

Der Fußball Wetten Bonus ist ein weiteres Qualitätsmerkmal im Vergleich. Angemerkt sei, dass jeder Willkommensbonus als Fußballwetten Bonus gesehen werden kann. Die Sportwetten Bonus Angebote für Neukunden sind in unsere Bewertungen eingeflossen.

Noch wichtiger sind jedoch die wechselnden, aber regelmäßigen Promo-Aktionen für ausgewählte Partien oder Spieltage. Die Top-Anbieter arbeiten fast wöchentlich mit Fußball Bonus-Specials, meist in Form von Quotenboosts, Gratiswetten oder risikofreien Wetteinsatzchancen.

Schnelle Wettabgabe via Fußball Wetten App

Bewertet wurden von uns des Weiteren die mobilen Wettmöglichkeiten, sprich die Sportwetten Apps. Bei einem guten Online Fußball Buchmacher habt ihr via Smartphone Zugriff auf alle Fußballwettmärkte.

Anbieter Bewertung Bonus Besonderheiten zum Anbieter AGB NEO.bet 4,7/5 200% Bonus bis zu 50€ Beste Fußball Wett App 2024

Für iOS und Android verfügbar

Erhöhte Fußball Quoten

Für iOS und Android verfügbar

Im besonderen Fokus der App-Gestaltung stehen dabei die Live Wetten, da diese oft innerhalb von Sekunden gespielt werden müssen. Ob der Fußball Wetten Anbieter technisch auf native Apps oder auf eine mobile Webseiten-Version setzt, ist indes irrelevant.

Nützliche Wettfunktionen

Ein weiterer wichtiger Testpunkt sind die Funktionen. Die Top-Fußballanbieter können mit Features aufwarten, die euch das Wetten einfach erleichtern. Mit der Cash Out Funktion könnt ihr Wettscheine vorzeitig auszahlen lassen. Die Markführer bieten den Cashout automatisch, als Teil-Cashout oder in der Gesamtheit (klassisch) an. Mit den gebotenen Cash Out Summen sollte der Kunde nicht über den Tisch gezogen werden.

Hoch im Kurs stehen zudem die Wettkonfiguratoren, mit denen sich mehrere Fußball-Wettmärkte einer Partie zu einem Kombitipp formen lassen. Bei einigen Buchmachern in Deutschland könnt ihr bereits gespielte Wettscheine im Nachhinein nochmals verändern. Durchgesetzt hat sich zudem die Erweiterungsfunktion im Live Wetten Bereich. Genügt euch der anvisierte Wettgewinn nicht, könnt ihr mit wenigen Klicks weitere Live-Märkte zum laufenden Wettschein hinzufügen.

Tipps für eure Online Fußball Wetten

Fußball Wetten lassen sich beim Buchmacher schnell und problemlos platzieren. Fast jeder Wettfreund sieht sich als Fußball-Experte und ist mehr oder weniger vom eigenen Erfolg überzeugt. Die Auswertung der Wettscheine ergibt schlussendlich aber ein anderes Bild. Die Fehlerquote ist hoch. Wir haben euch folgend einige Key-Facts zusammengestellt, die ihr beim Fußball wetten immer beachten solltet.

Tipps auf bekannte Mannschaften und Ligen : Beschränkt euch bei den Fußballwetten auf Wettbewerbe und Teams, die euch bekannt sind.

: Beschränkt euch bei den Fußballwetten auf Wettbewerbe und Teams, die euch bekannt sind. Einzelwetten bevorzugen : Wett Profis spielen ausschließlich Solo-Tipps, nicht ohne Grund. Nutzt Kombi- und Systemwetten nur ab und an.

: Wett Profis spielen ausschließlich Solo-Tipps, nicht ohne Grund. Nutzt Kombi- und Systemwetten nur ab und an. Wenige Fußball Livewetten : So reizvoll wie Live Tipps sind. Haltet euch In-Play etwas zurück. Euch fehlt die Zeit zur Analyse.

: So reizvoll wie Live Tipps sind. Haltet euch In-Play etwas zurück. Euch fehlt die Zeit zur Analyse. Top-Quoten : Vollzieht vor jeder Fußball Wette einen Wettquoten-Vergleich. Versucht immer Top-Quoten zu nutzen. Vergesst die Einrechnung der Wettsteuer nicht.

: Vollzieht vor jeder Fußball Wette einen Wettquoten-Vergleich. Versucht immer Top-Quoten zu nutzen. Vergesst die Einrechnung der Wettsteuer nicht. Fußball Boni nutzen : Gibt es gute Fußball Bonus-Angebote, so bezieht diese in eure Strategie ein.

: Gibt es gute Fußball Bonus-Angebote, so bezieht diese in eure Strategie ein. Wettanalyse : Die Wettanalyse vor dem Match ist das A und O. Betrachtet die Formkurven, die Tabellen, die Heim- und Auswärtsstärke, fehlende Spieler, Torabschlussstatistiken, Head-to-Head Vergleiche und andere relevante Punkte.

: Die Wettanalyse vor dem Match ist das A und O. Betrachtet die Formkurven, die Tabellen, die Heim- und Auswärtsstärke, fehlende Spieler, Torabschlussstatistiken, Head-to-Head Vergleiche und andere relevante Punkte. Money Management: Haltet euch beim Fußballwetten an ein klares, vorab bestimmtes Money Management, welches auf euren persönlichen Bankroll basiert.

Fazit: Fußball Wetten klar die Nummer 1 der Wettanbieter

Fußball Wetten sind bei jedem Top Wettanbieter die Nummer 1 und dies mit klarem Abstand. Da der Fußball bei den Online Anbietern in Portfolio die Hauptrolle spielt, habt ihr zahlreiche sehr gute Buchmacher für eure Fußball Wett Tipps zur Auswahl.

Anbieter Bewertung Bonus Besonderheiten zum Anbieter AGB bwin 5/5 100% Bonus bis zu 100€ Top Fußball Wettanbieter

Live Wetten mit Streams

Erhöhte Fußball Quoten

Live Wetten mit Streams

Ihr könnt anhand der Wettoptionen, der Wettfunktionen, der Outright Wetten, der Quoten oder Bonus-Angebote eure Entscheidung treffen. Wichtig ist immer, dass ihr euch für einen Fußball Wetten Anbieter mit deutscher Lizenz entscheidet.

Häufig gestellte Fragen

Abschließend haben wir euch noch einige Fragen von Usern zu den Fußballwetten zusammengefasst.

Wer ist der beste Fußball Wetten Anbieter?

Der beste Fußball Wettanbieter in Deutschland ist:

bwin mit umfangreichem Fußball Wettangebot

Außerdem empfehlenswert:

HAPPYBET mit Fußball Live Streams

NEO.bet mit erhöhten Wettquoten

bet365 mit den besten Fußball Live Wetten

bet-at-home mit PayPal Zahlungen

Was für Wetten sind bei einem Fußball Wettanbieter möglich?

Die Fußball Wetten können grundsätzlich in zwei Bereiche unterteilt werden, in die tagesaktuellen Wett Tipps sowie in die Langzeitwetten. Zum Tages-Wettangebot gehören längst nicht nur die Einsätze auf Heimsieg, Remis oder Auswärtssieg. Beide den besten Wettanbietern habt ihr weit über hundert Wettoptionen pro Match zur Auswahl.

Welcher Fußball Wetten Anbieter hat die besten Quoten?

Gute Wettquoten gibt es nach unseren Erfahrungen bei fast allen deutschen Sportwetten Anbietern. Es gibt kein Wettportal, welches für jedes Match mit der besten Wettofferte aufwarten kann. Für euch heißt dies, dass ein Quotenvergleich lohnend, ja zwingend ist.

Welche Ligen in Deutschland haben die Fußball Wettanbieter im Programm?

Wettanbieter mit deutscher Sportwetten Lizenz dürfen keine Nachwuchs- und keine Amateur Fußballspiele quotieren. Daraus folgt, dass das deutsche Fußball Wettangebot die 1. Bundesliga, die 2. Bundesliga, die 3. Liga und den DFB-Pokal umfasst.

Wie groß ist das Angebot an Fußball Live Wetten?

Den besten Fußball Wettanbietern gelingt es, die Pre-Match Wettangebote quasi 1:1 in den Live Wetten Bereich zu spiegeln. Dies heißt, ihr habt täglich hunderte Fußball Live Wetten zur Auswahl.