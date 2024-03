Die besten Online Casino PayPal Seiten in Deutschland

Wir verraten euch, was PayPal so beliebt macht, wie ihr dieses E-Wallet nutzt und welche Zahlungslimits damit möglich sind. Darüber hinaus erklären wir, was ein tolles Online Casino mit PayPal ausmacht und weshalb unsere Top Casinos ihre Rankings verdient haben.

Top 10 PayPal Casinos für deutsche Spieler

In unserer Tabelle mit den Top PayPal Casino Seiten seht ihr nur legale Glücksspielanbieter, die allesamt eine Lizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) besitzen. Zugleich zeichnen sich die Anbieter durch jede Menge Vorteile und Besonderheiten aus. Die wichtigsten Merkmale zeigen wir auf einen Blick, sodass ihr direkt sehen könnt, welche Anbieter euch gefallen.

bwin – Das beste Online Casino mit PayPal für deutsche Spieler

DrückGlück – PayPal Zahlungen und top Spielauswahl von Merkur und Co.

StarGames – PayPal Casino mit tollen Boni für Neu- und Bestandskunden

Merkur Slots – Viele Slots Klassiker und schnelle Ein- und Auszahlungen

Sunmaker - Top PayPal Online Casino mit fairen Bonus Angeboten

Tipico – Online Casino mit PayPal Einzahlung und geringer Mindesteinzahlung

Jokerstar - Ausgezeichnete Slot Auswahl von renommierten Software Entwicklern

NetBet – Erstklassiger PayPal Casino Bonus und abwechslungsreiche Aktionen

KnightSlots – Casino mit schnellen PayPal Auszahlungen und top Promotionen

Wildz – Vielfältige Zahlungsmethoden und hohe Sicherheit beim Ein- und Auszahlen

Jeder Casino Spieler hat ganz andere Vorstellungen davon, was beste Online Casinos für ihn sind. Während der eine am liebsten von lukrativen Bonus Angeboten profitiert, legt der andere vor allem Wert auf möglichst niedrige Einzahlungsbeträge. Damit ihr nicht lange nach euren Favoriten suchen müsst, haben wir empfehlenswerte Casinos nach bestimmten Kategorien aufgelistet.

Die 10 besten Online Casinos mit PayPal im Detail

Welche Online Casinos mit PayPal sind es, die es in unsere Top 10 geschafft haben und warum gehören sie unserer Meinung nach zu den besten Casinos mit PayPal? Nachfolgend stellen wir unsere Testsieger ein wenig genauer vor und zeigen euch, was sie besonders macht.

Platz 1: bwin - Unser Testsieger 2024

Unsere Top-Empfehlung im Online Casino Test und das herausragende Online Casino mit PayPal ist bwin – vielen vorrangig als Sportwettenanbieter bekannt. Im bwin Casino erwartet die Spieler eine Vielfalt an exklusiven Features und Vorteilen. Vor allem die erstklassige Auswahl an Spielen und die schnellen PayPal Zahlungen haben bwin seinen Platz an der Spitze der PayPal Online Casinos gesichert.

Bereits ab 10€ könnt ihr mit dem E-Wallet einzahlen – und auch Auszahlungen sind ab diesem niedrigen Betrag möglich. bwin lockt zudem mit einem verlockenden und fairen Bonusangebot für Neukunden. Bis zu 100% Bonus und 50 Freispiele stehen zur Verfügung. Selbstverständlich verfügt das bwin Casino über die GGL-Lizenz, was schnelle und sichere Transaktionen gewährleistet.

Vor- und Nachteile von bwin Stärken GGL-zertifiziert

Merkur Spiele verfügbar

PayPal Zahlungen ab 10€

Top Bonus für Neukunden Schwächen Kein Loyalitätsprogramm verfügbar

Platz 2: DrückGlück - Für jeden etwas dabei

DrückGlück hat es ebenfalls in die Top 3 geschafft, denn insbesondere die Auswahl der Spieleentwickler überzeugt mit Namen wie Merkur, Greentube oder Play'n GO. Das Online Casino bietet eine große Auswahl von top Onine Spielautomaten, die eine breite Palette an Vorlieben abdecken.

Dieses Online Casino mit PayPal Zahlungen punktet zudem mit einer vielfältigen Palette an Bonusangeboten und Sonderaktionen für sowohl Neukunden als auch treue Spieler. Neben dem Willkommenspaket, das 100€ Bonusgeld und 50 Freispiele umfasst, gibt es täglich neue spannende Angebote zu entdecken. Das Angebot wird durch ein hohes Maß an Sicherheit und umfangreiche Maßnahmen zum Schutz der Spieler komplettiert.

Vor- und Nachteile von DrückGlück Stärken Abwechslungsreiche Boni

Vielseitige Spielauswahl

Hoher Spieler- und Datenschutz

PayPal Einzahlungen ab 10€ Schwächen Keine Telefon Hotline

Platz 3: StarGames – Das PayPal Casino mit dem Stern

Besucher des StarGames Casinos werden schnell die reichhaltigen Bonusaktionen bemerken, mit denen die virtuelle Spielbank lockt. Schon bei der ersten Einzahlung gibt es bis zu 100€ und 100 Freispiele für ausgewählte Slot-Highlights. Ein Grund für StarGames' Platzierung in unseren Top 3 ist die Kombination aus Vielfalt und Fairness der Bonusangebote.

Slot Enthusiasten haben die Auswahl aus über 300 Spielen von Top-Entwicklern. Für diejenigen, die unterwegs spielen möchten, steht das komplette Angebot sowohl über eine mobile Webseite als auch über eine App zur Verfügung. Was die PayPal Zahlungen angeht, so könnt ihr euer Spielerkonto bereits mit einem Betrag von 5€ aufladen – ideal für alle, die mit wenig Budget ins Spiel einsteigen.

Vor- und Nachteile von StarGames Stärken PayPal Zahlungen ab 5€

Viele Bonus Angebote

Hohes Sicherheitsniveau

Slots von Top Providern Schwächen Kein 24/7 Support

Platz 4: Merkur Slots - Merkur Spiele und PayPal Zahlungen

Merkur Slots mag nicht an erster Stelle stehen, aber es zählt definitiv zu den Top Online Casinos in Deutschland. Ein Hauptgrund dafür ist die herausragende Spielauswahl, die nicht nur leidenschaftliche Slot-Enthusiasten begeistert. Das Portfolio ist gefüllt mit einer Vielzahl von beeindruckenden Spielen. Natürlich bietet das Casino unter anderem auch die bequeme Zahlungsoption PayPal, was Transaktionen einfach und sicher macht.

Neukunden werden mit einem Willkommensbonus von bis zu 50€ begrüßt, während treue Spieler regelmäßig von speziellen Angeboten und Aktionen profitieren können. Das mit einer GGL-Lizenz ausgestattete Online Casino legt großen Wert auf den Schutz seiner Spieler und fördert verantwortungsvolles Spielen. Für diejenigen, die auch unterwegs nicht auf ihre Lieblingsspiele verzichten möchten, bietet Merkur Slots eine hervorragende mobile Plattform.

Vor- und Nachteile von Merkur Slots Stärken PayPal Zahlungen ab 10€

Top Slots mit hohen Gewinnchancen

In Deutschland lizenziert

Hervorragendes Mobilangebot Schwächen Neukundenbonus eher klein

Platz 5: Sunmaker – Tolle Casino Aktionen inklusive

Sunmaker ist eine bekannte Marke. Dieses PayPal Casino zeichnet sich durch eine besonders gute Spielauswahl aus. Der Neukundenbonus beinhaltet auch zusätzliche Cash Spins, die ihr für eure erste Einzahlung erhaltet. Zudem habt ihr bei Sunmaker als Stammkunden noch jede Menge lukrativer Aktionen zur Auswahl.

Eine Einzahlung bei Sunmaker ist bereits ab 10€ möglich. Dafür steht euch natürlich auch PayPal zur Verfügung. Gut gelungen ist die Zusammenstellung der Spiele sowie das Portal für Mobilspieler. Selbstverständlich ist euch bei diesem Anbieter auch höchste Sicherheit garantiert.

Vor- und Nachteile von Sunmaker Stärken Lukrative Casino Aktionen

Ab 10€ Einzahlung

Willkommensbonus & Cash Spins

Top Online Spielautomaten Schwächen FAQ nur über Chat

Platz 6: Tipico Games - Top Slots mit PayPal Einzahlung

Bei Tipico Games ist die Auswahl an Online Spielautomaten bestens. Ein verlockender und fairer Willkommensbonus von bis zu 100€, eine beeindruckende Sammlung von Slot-Spielen und eine umfangreiche Palette an Zahlungsoptionen – all das und noch viel mehr erwartet euch bei Tipico Games.

Die fesselnden Slot-Spiele bei Tipico Games stammen von einigen der bekanntesten Entwickler der Branche. Das Spielangebot umfasst eine Vielzahl von Slot-Hits, die auch aus Spielotheken bekannt sind – eine Kollektion, die für beste Unterhaltung sorgt. Zahlungen können über PayPal und vielen weitere bekannte Payment-Methoden getätigt werden, und dank modernster Verschlüsselungstechnologie sind alle Transaktionen absolut sicher.

Vor- und Nachteile von Tipico Stärken Slots & Sportwetten Anbieter

Vielseitiges Zahlungsportfolio

Lizenz der GGL

Spiele von Merkur, Novoline und Co. Schwächen Kein FAQ-Zugang auf Games Seite

Platz 7: Jokerstar – Vielseitiges Online Casino mit hoher Sicherheit

Neulinge bei Jokerstar können sich über einen Willkommensbonus von bis zu 100€ für ihre erste Einzahlung freuen, den sie sich auch mit PayPal sichern können. Im Unterschied zu vielen Konkurrenten handelt es sich hierbei um einen 200% Bonus, was bedeutet, dass eure erste Einzahlung mehr als verdoppelt wird. Zusätzlich zum Bonusgeld erhaltet ihr 70 Cash & Super Spins für ausgewählte Spielautomaten.

Jokerstar hat sich seinen Platz in unseren Top 10 nicht nur wegen des Willkommensangebots verdient, sondern auch dank der zahlreichen weiteren Aktionen für treue Spieler. Die Auswahl an Spielen ist vielversprechend, auch wenn wir uns einige Merkur Slots gewünscht hätten. In Sachen Datensicherheit und Schutz der Spieler setzt Jokerstar höchste Maßstäbe, sodass ihr dort bestens aufgehoben seid.

Vor- und Nachteile von Jokerstar Stärken Deutsche Glücksspiellizenz

Bonus von 200%

PayPal Einzahlung ab 10€

Perfekt für Mobilnutzer Schwächen Keine Service Hotline

Platz 8: NetBet – Tägliche Casino Aktionen Glücksritter

Obwohl NetBet nicht ganz oben in unserer Top 10 Liste steht, zählt es definitiv zu den Top-Casino Seiten mit PayPay Einzahlung. Alle finanziellen Transaktionen werden über erstklassige Sicherheitsstandards abgewickelt. Der Mobilauftritt zählt ebenso zu den Highlights dieses lizenzierten deutschen Online Casinos.

Besonders hervorzuheben sind die tollen und spannenden Casino Aktionen, die den Spielern zur Verfügung stehen. Jeden einzelnen Tag der Woche gibt es etwas zu entdecken und Langeweile kann nicht aufkommen. Bei NetBet könnt ihr also nicht nur PayPal für sichere Transaktionen nutzen, sondern es erwarten euch auch jede Menge tolle Überraschungen.

Vor- und Nachteile von NetBet Stärken Schnelle Ein- und Auszahlungen

PayPal und andere Wallets

Toller Bonus für Neukunden

Großartige Casino Aktionen Schwächen Kein 24/7 Kundendienst

Platz 9: KnightSlots - VIP-Programm und Turniere

Das KnightSlots Casino hat es ebenfalls unter die Top 10 der besten Online Casinos mit PayPal geschafft. Ein weiterer Glücksspielanbieter, der alle Kriterien für eine deutsche Lizenz erfüllt hat und mit Sicherheit sowie Seriosität überzeugt. Wir haben eine große Anzahl toller Spiele von Top Herstellern wie Merkur, Play'n GO und Pragmatic Play entdeckt – eine Auswahl, die für reichlich Spielspaß sorgt.

Ihr könnt ab 10€ einzahlen und werdet abseits von PayPal diverse andere bekannte Zahlungsanbieter vorfinden. Ihr wollt auch unterwegs auf die Spiele von NightSlots nicht verzichten? Kein Problem, auch auf Mobilgeräten macht das Online Casino eine ausgezeichnete Figur.

Vor- und Nachteile von KnightSlots Stärken Viele Slots zur Auswahl

Top Hersteller wie Merkur

PayPal Einzahlung ab 10€

VIP-Programm Schwächen Kein 24/7 Live Chat

Platz 10: Wildz – PayPal Online Casino für wilden Spielspaß

Das Wildz öffnet seine digitalen Pforten für alle, die Online Slots lieben und sich in ihrer Glücksspielpassion austoben wollen. Euch erwarten viele Top Slots renommierter und beliebter Provider – und insgesamt habt ihr die Wahl aus mehr als 380 Spielautomaten wie Big Bass Bonanza und Book of Ra Deluxe.

Einzahlungen mit PayPal und anderen Methoden wie Kreditkarten und paysafecard sind ab 10€ möglich und werden in Sekundenschnelle gutgeschrieben. Nicht nur bei den Zahlungen profitiert ihr von höchster Sicherheit. Das von der GGL lizenzierte PayPal Casino erfüllt alle Standards, die mit der deutschen Lizenz einhergehen.

Vor- und Nachteile von Wildz Stärken Top Slots der iGaming-Branche

Hohe Sicherheit für Spieler

Top Mobilportal

Viele Zahlungsmethoden Schwächen Wenige Novoline Spielautomaten

Was versteht man unter einem PayPal Casino?

Als PayPal Casino werden Glücksspielanbieter bezeichnet, die diese Zahlungsmethode für ihre Kunden anbieten. Es muss nicht die einzige Bezahlmethode sein, damit der Anbieter so genannt werden kann – das Vorhandensein von dieses E-Wallets ist ausreichend. Es gibt zahlreiche Gründe, die Online Casinos mit PayPal so beliebt machen.

Da wäre zum Beispiel die Tatsache, dass PayPal sehr sicher und zuverlässig ist. Die Handhabung ist kinderleicht und es fallen bei Ein- und Auszahlungen in der Regel keine Gebühren an. Ein weiterer Vorteil des digitalen Wallets ist die Schnelligkeit der Transaktionen. Innerhalb weniger Augenblicke sind die überwiesenen Geldbeträge angekommen.

Sind PayPal Casinos legal und seriös in Deutschland?

Bietet ein Online Casino PayPal an, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es sich um einen legalen Anbieter handelt, der die GGL-Lizenz besitzt. Lange Zeit war PayPal für Casino Spieler auf dem deutschen Markt nicht verfügbar. Erst mit der Legalisierung des Glücksspielmarktes hielt der Zahlungsanbieter Einzug in die deutschen Online Casinos.

PayPal kooperiert nur mit Casino Betreibern, die höchste Standards in puncto Spieler- und Datenschutz erfüllen. Daher stellt das Vorhandensein der Zahlungsmethode auch ein allgemeines Qualitätsmerkmal für die Glücksspielanbieter dar. Ob eines der PayPal Online Casinos auch am besten für euch ist, entscheidet euer persönlicher Geschmack.

Online Casino PayPal Einzahlung: Anleitung & Limits

Wer in Online Casinos mit PayPal bezahlen möchte, muss dafür keine großen Mühen auf sich nehmen. Einer der vielen Vorteile des Zahlungsdienstes ist die Einfachheit der Handhabung. Wenn ihr also ein Online Casino mit PayPal Einzahlung entdeckt, sind die Zahlungen in wenigen Schritten abgeschlossen.

Anleitung: Konto eröffnen und im Online Casino mit PayPal einzahlen

Um Einzahlungen mit PayPal im Online Casino durchzuführen, müsst ihr euch zunächst für einen Glücksspielanbieter entscheiden, der euch gefällt. Wollt ihr euch die Suche nach den besten Anbietern ersparen, schaut euch die Casinos mit PayPal an, die wir ausführlich getestet und für empfehlenswert befunden haben. Habt ihr euch entschieden, funktioniert die Online Casino PayPal Einzahlung folgendermaßen:

So zahlt ihr mit PayPal ins Online Casino ein Casino Konto eröffnen Eröffnet ein Spielerkonto, indem ihr den vorgegebenen Registrierungsschritten folgt. Die Kontoeröffnung ist in den meisten Casinos innerhalb weniger Minuten erledigt. Nachdem ihr euch verifiziert habt, kann es mit der Einzahlung weitergehen.

Eröffnet ein Spielerkonto, indem ihr den vorgegebenen Registrierungsschritten folgt. Die Kontoeröffnung ist in den meisten Casinos innerhalb weniger Minuten erledigt. Nachdem ihr euch verifiziert habt, kann es mit der Einzahlung weitergehen. Zum Kassenbereich gehen Besucht den Kassenbereich eures Spielerkontos und wählt den Menüpunkt "Einzahlung". Auf einen Blick seht ihr die vorhandenen Zahlungsmethoden mitsamt den geltenden Limits. Wählt PayPal und entscheidet euch für einen Einzahlungsbetrag.

Besucht den Kassenbereich eures Spielerkontos und wählt den Menüpunkt "Einzahlung". Auf einen Blick seht ihr die vorhandenen Zahlungsmethoden mitsamt den geltenden Limits. Wählt PayPal und entscheidet euch für einen Einzahlungsbetrag. Bonus sichern Denkt daran, im Laufe des Einzahlungsprozesses den Willkommensbonus zu aktivieren, sonst wird euch dieser nicht gutgeschrieben. Ist die Einzahlung abgeschlossen, wird es nicht lange dauern, bis das transferierte Geld auf eurem Spielerkonto angekommen ist.

Denkt daran, im Laufe des Einzahlungsprozesses den Willkommensbonus zu aktivieren, sonst wird euch dieser nicht gutgeschrieben. Ist die Einzahlung abgeschlossen, wird es nicht lange dauern, bis das transferierte Geld auf eurem Spielerkonto angekommen ist. PayPal Einzahlung abschließen Folgt nun den vorgegebenen Einzahlungsschritten. Ihr werdet zur sicheren Zahlungsseite von PayPal weitergeleitet, wo ihr die an das PayPal-Konto geknüpfte E-Mail-Adresse eintragt und anschließend die Zahlung per Mausklick bestätigt.

Limits: Kann man mit PayPal bereits ab 1 Euro und 5 Euro im Online Casino einzahlen?

Wollt ihr in Online Casinos mit PayPal Zahlungen durchführen, dann liegen die Mindestbeträge in den meisten Fällen bei 10 Euro. Eine Online Casino PayPal 5 Euro Einzahlung ist eher selten, aber nicht unmöglich. Es gibt sogar das eine oder andere Online Casino mit PayPal 1 Euro Einzahlung, sodass auch diejenigen, die zuerst mit besonders niedrigen Beträgen ins Spiel einsteigen möchten, die Möglichkeit dazu haben.

Was die Maximalbeträge für Einzahlungen aufs Spielerkonto im Casino angeht, so sieht der Gesetzgeber vor, dass pro Monat anbieterübergreifend maximal 1.000 Euro zulässig sind. Dies soll verantwortungsbewusstes Spiel fördern und den Spielern den Überblick sowie die Kontrolle über ihre Ausgaben im Online Casino erleichtern.

Online Casino Minimale Einzahlung Einzahlungsgebühren bwin 10€ Nein DrückGlück 10€ Nein StarGames 10€ Nein Merkur Slots 10€ Nein Sunmaker 10€ Nein Tipico 10€ Nein Jokerstar 10€ Nein NetBet 10€ Nein KnightSlots 10€ Nein Wildz 10€ Nein

Auszahlungen - so kommt ihr schnell an eure Gewinne

Wenn ihr euch im Online Casino schnelle PayPal Auszahlung wünscht, dann solltet ihr wissen, dass es sich grundsätzlich um eine sehr schnelle und effiziente Bezahlmethode handelt. Allerdings sind nicht alle Glücksspielanbieter gleichermaßen schnell, wenn es um die Bearbeitung der Auszahlungsaufträge geht. Während manche Anbieter die Transaktionen direkt freigeben, müsst ihr bei anderen Casinos mehrere Tage warten.

Bedenkt, dass bevor die erste Abbuchung vom Spielerkonto erfolgen kann, zunächst eine Verifizierung der Spielerdaten erfolgen muss. Jedes Online Casino mit PayPal Auszahlung ist dazu verpflichtet, die Inhaber der Spielerkonten eindeutig zu verifizieren, um Betrug und Geldwäsche vorzubeugen. Das bedeutet für euch, dass ihr euch zumindest bei der ersten Auszahlung ein wenig länger gedulden müsst.

Mit PayPal ist eine Casino Auszahlung in der Regel genauso einfach durchgeführt wie Einzahlungen. Um Gebühren müsst ihr euch keine Gedanken machen, denn Online Casinos übernehmen normalerweise eventuelle Kosten, die seitens des Zahlungsanbieters anfallen. In puncto Auszahlungslimits verfährt jedes PayPal Online Casino anders, sodass ihr euch im Vorfeld informieren solltet.

Online Casino Auszahlungslimits (min./max.) Auszahlungsdauer bwin 10€ - kein Limit 1-2 Tage DrückGlück 10€ - 5.000€ 1-3 Tage StarGames 10€ - kein Limit 1-2 Tage Merkur Slots 10€ - kein Limit 1-3 Tage Sunmaker 10€ - 5.000€ 1-3 Tage Tipico 10€ - 1.000€ 1-3 Tage Jokerstar 10€ - kein Limit 1-3 Tage NetBet 10€ - 5.000€ 1-3 Tage KnightSlots 10€ - 5.000€ 1-2 Tage Wildz 20€ - kein Limit 1-3 Tage

Welche Spiele kann man in einem Online Casino mit PayPal spielen?

Wie bereits erwähnt, sind Casinos mit PayPal von der GGL lizenziert und müssen sich an alle geltenden hiesigen Gesetze halten. Diese besagen unter anderem, dass aktuell nur Online Slots erlaubt sind. Tisch- und Live Spiele haben von der Regulierungsbehörde bislang keine Lizenzen bekommen. Dies dürfte sich in Zukunft allerdings ändern, sodass auch Blackjack, Roulette und Co. für Spieler in Deutschland verfügbar sind.

Spielautomaten Fans finden in den Casinos mit deutscher Lizenz ein wahres Paradies vor. Vor allem diejenigen, die Online Casinos mit Merkur Spiele und Slots von Novoline lieben, werden sich freuen, dass die beliebten Automatenspiele auch in Online Casinos spielbar sind. Natürlich umfassen die Portfolios der empfehlenswerten Casino Seiten auch viele Spiele anderer Hersteller, wie zum Beispiel Play'n GO, Pragmatic Play, RedTiger und Gamomat.

Slot Spiele von Merkur und Novoline in PayPal Casinos

Früher kannte man Spiele von Merkur und Novoline aus lokalen Spielotheken, wo die Spielautomaten zum Gewinnen einluden. Inzwischen gibt es zahlreiche Online Slots dieser beliebten Hersteller. So erfreuen sich Novoline Online Casinos mit Book of Ra bei Glücksspielfans großer Beliebtheit. Wir stellen von jedem der populären Software-Hersteller nachfolgend fünf der besten Spiele vor:

Die Top Slot Spiele von Novoline:

Book of Ra – Beliebtester Slot und Top Bücherspiel für Anfänger und Profis

– Beliebtester Slot und Top Bücherspiel für Anfänger und Profis Sizzling Hot Deluxe – Hohe Multiplikatoren und unkompliziertes Gameplay

– Hohe Multiplikatoren und unkompliziertes Gameplay Lord of the Ocean – Freispiele mit expandierendem Symbol für lukrative Gewinne

– Freispiele mit expandierendem Symbol für lukrative Gewinne Lucky Lady’s Charm – Doppelte Gewinne im Freispielmodus und hohe Multiplikatoren

– Doppelte Gewinne im Freispielmodus und hohe Multiplikatoren Dolphins Pearl Deluxe – Schöne Grafiken und dreifache Gewinnauszahlungen während der Freispielrunden

Beliebteste Spielautomaten von Merkur:

Amazonia – Hohe Mystery Gewinne und Freispiele mit Multiplikatoren

– Hohe Mystery Gewinne und Freispiele mit Multiplikatoren Fire of Egypt – ägyptischer Themen-Slot, der die Mystik des alten Ägyptens einfängt

– ägyptischer Themen-Slot, der die Mystik des alten Ägyptens einfängt Jolly’s Cap – Online Slot mit Mittelalter-Thema, in dem der Joker eine zentrale Rolle spielt

– Online Slot mit Mittelalter-Thema, in dem der Joker eine zentrale Rolle spielt Blazing Star – Einfaches Gameplay mit hohen Auszahlungen und nostalgischem Design

– Einfaches Gameplay mit hohen Auszahlungen und nostalgischem Design Merkur Magnus 7 – Frucht-Slot, der durch seine hohen Gewinnchancen bekannt ist

PayPal Bonus: Hier findet ihr faire Bonusangebote

Die meisten Spieler wünschen sich mindestens einen Willkommensbonus im Online Casino. Diesem Wunsch kommen Glücksspielanbieter gerne nach – und bieten nicht selten vielseitige Boni und Treueaktionen. Spezielle Boni für PayPal Zahlungen gibt es eher nicht, die Zahlungsmethode könnt ihr aber normalerweise für jeden Bonus verwenden, der für neue und bestehende Spieler verfügbar ist.

Seid ihr auf der Suche nach fairen und spielefreundlichen Promotionen, dann solltet ihr euch die Bonusbedingungen durchlesen. An den Konditionen lässt sich erkennen, ob ihr eine reale Chance habt, den Bonus freizuspielen und auszahlen zu lassen. Die wichtigsten Bedingungen sind der Umsatzzeitraum und die Umsatzsumme. Drei lukrative Bonus Angebote in Casinos mit PayPal seht ihr hier auf einen Blick.

Online Casino Bonus Freispiele Umsatzrate Gültigkeit bwin 100€ 50 40x Bonus & Einzahlung 30 Tage Stargames 100€ 100 20x Bonus & Einzahlung 14 Tage DrückGlück 100€ 50 30x Bonus + Einzahlung 30 Tage

Bieten die Casinoseiten Startguthaben ohne Einzahlung?

Die Suche nach einem Online Casino PayPal Startguthaben ohne Einzahlung gestaltet sich in der Regel eher schwierig. Die wenigsten Glücksspielanbieter offerieren solche Boni für Neukunden. Viel gängiger ist ein Willkommensbonus, der an die erste Einzahlung geknüpft ist. Meist bekommen neue Spieler Bonusgeld oder Freispiele oder eine Mischung aus beiden.

Hin und wieder könntet ihr aber tatsächlich Glück haben und einen Casino Bonus bekommen, für den ihr nicht einzahlen müsst. So bietet beispielweise das SlotMagie Casino einen einzahlungsfreien Bonus, den ihr euch nach der Registrierung und Verifizierung sichern könnt. In diesem Fall winken Freispiele für ausgewählte Spielautomaten.

Vorteile und Nachteile von PayPal als Bezahlmethode im Casino

Grundsätzlich sind PayPal Zahlungen vor allem mit Vorteilen verbunden. Das E-Wallet ist sicher, vielseitig und ermöglicht unkomplizierte Ein- und Auszahlungen in Online Casinos. Aber gibt es auch Nachteile von PayPal? Damit ihr Bescheid wisst, seht ihr nachfolgend alle Vor- und Nachteile in der Übersicht und könnt euch ein Bild machen.

Vor- und Nachteile von PayPal im Online Casino Vorteile Hohe Sicherheit der Zahlungen

Ein- und Auszahlungen möglich

Schnelle Gutschriften

In vielen Casinos verfügbar Nachteile Auszahlungen nicht immer möglich

Manchmal entstehen Gebühren

Alles Wichtige zum Unternehmen in Deutschland

Während PayPal Holdings, Inc. die Muttergesellschaft der Zahlungsdienstleisters ist, ist die PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A für die Nutzer in Deutschland und Europa zuständig. Der Hauptsitz befindet sich in Luxemburg und allein in Deutschland gibt es mehr als 29 Millionen aktive Nutzer des E-Wallets. Die wichtigsten Fakten zum Unternehmen PayPal bekommt ihr nachfolgend auf einen Blick:

Unternehmen PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A Firmensitz Luxemburg Gründungs­jahr 2007 Mutter­gesellschaft PayPal Holdings, Inc. Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung Mitarbeiter (weltweit) 30.900 Mitarbeiter (2021) Weltweiter Umsatz 25,4 Milliarden US-Dollar (2021) Nutzer in Deutschland 29,1 Millionen (2020) Kunden weltweit 377 Millionen Kundenkonten (Ende 2020) Gründer Max Levchin, Peter Thiel, Elon Musk Leitung Daniel Schulman CEO Finanz­aufsicht durch Luxemburgische Finanzaufsichts­behörde CSSF

Fazit - Endlich wieder im PayPal Casino legal spielen

PayPal gehört nicht umsonst zu den beliebtesten Zahlungsmethoden für Online Casinos. Das E-Wallet ist einfach zu handhaben, ermöglicht schnelle Zahlungen und bietet zugleich ein Höchstmaß an Sicherheit. Immer mehr Online Casinos haben diesen Payment-Dienstleiter in ihr Angebot aufgenommen und ermöglichen zum Teil Einzahlungen ab 5 Euro.

Auch wenn es keine speziellen Boni für PayPal gibt, so eignet sich dieses Zahlungsmittel für jeden regulären Bonus, den ein Casino anbietet. Wir haben für euch die besten PayPal Casinos gefunden, bei denen ihr sicher sein könnt, dass sie legal sind und viele Vorteile bieten.

PayPal ist das ideale Zahlungsmittel für Online Casinos, denn es ermöglicht schnelle, sichere und kostenlose Ein- und Auszahlungen. von Christoph Labrenz

Die besten PayPal Alternativen

Trotz der vielen Vorteile ist PayPal nicht für jeden Spieler das Richtige. Zum Glück gibt es viele Alternativen, die ihr in guten Online Casinos wählen könnt, wobei jeder in dieser Hinsicht eigene Vorlieben hat. Besonders populär sind andere E-Wallets wie Skrill, Neteller oder Trustly. Doch auch Instant-Banking-Methoden wie Klarna und giropay erfreuen sich großer Beliebtheit.

Nicht zu vergessen sind auch die Kreditkarten Anbieter, wie Visa und Mastercard sowie prepaid-Methoden, zu denen beispielsweise die paysafecard gehört. Gerade Online Casinos mit paysafe ist hierzulande sehr gefragt. Sie alle sind zuverlässig, gebührenfrei und natürlich sicher. Wir stellen euch die besten PayPal Alternativen in deutschen Online Casinos im Überblick vor:

Die 3 besten PayPal Alternativen für deutsche Spieler Zahlungsmethode Vorteil Zahlungsart Minimale Einzahlung Auszahlungs­limits Top Casino paysafecard Anonym einzahlen Prepaidkarte 5€ 5€/5.000€ bwin Klarna Schnelle Überweisungen Online-Banking 10€ -- Merkur Slots Visa Höchste Sicherheit Kreditkarte 10€ -- StarGames

Häufig gestellte Fragen

Findet man in jedem Online Casino PayPal?

Obwohl Online Casinos mit PayPal Einzahlung immer häufiger zu finden sind, steht diese Zahlungsmethode leider nicht auf jedem Glücksspielportal zur Verfügung. Wenn ihr also Wert auf PayPal Zahlungen legt, solltet ihr euch im Vorfeld über die vorhandenen Payment-Methoden informieren – oder eines der top PayPal Casinos aus unseren Bestenlisten auswählen.

Warum war PayPal in Deutschland nicht verfügbar?

Lange Zeit bewegten sich Online Casinos in Deutschland in einer Art Grauzone. Sie waren hierzulande nicht legal, sodass viele seriöse Zahlungsanbieter mit den Casinos mit EU-Lizenz nichts zu tun haben wollten. Dazu gehörte auch PayPal. Mit der Legalisierung des deutschen Glücksspielmarktes ist nun auch PayPal für hiesige Glücksspielfans verfügbar.

Warum ist der Käuferschutz und Paylater nicht verfügbar?

Manche Transaktionen werden seitens des Unternehmens beschränkt, darunter auch solche in Online Casinos. Dies geschieht aus Risikogründen und auch aus regulatorischer Sicht. Käuferschutz gilt darüber hinaus als Absicherung für Käufer, wenn sie etwas erwerben. Dies ist in Online Casinos nicht der Fall, denn dort findet kein Kauf statt.

Kann ich im PayPal Casino ohne Anmeldung spielen?

Nein dies ist zumindest in den legalen Online PayPal Casinos in Deutschland nicht möglich. Bevor ihr eine Einzahlung durchführen könnt, müsst ihr eine vollständige Registrierung samt Verifizierung durchführen. Dies hat der Gesetzgeber mit dem aktuell gültigen Glücksspielstaatsvertrag beschlossen. Diese Maßnahme gilt zum Schutz vor Betrug und Geldwäsche.

Kann in Casino Apps mit PayPal bezahlen?

Ja, PayPal ist auch mit einer Casino App nutzbar. Die Einzahlung aufs Casino Konto funktioniert mit dem E-Wallet ebenso einfach, wie ihr es aus anderen PayPal Zahlungen via Smartphone kennt. Wichtig zu wissen, ihr braucht fürs Handy nicht unbedingt eine Casino App um Slots zu spielen. Die Mobile Casinos der Anbieter sind so optimiert, dass sie problemlos auf jedem portablen Gerät laufen.

Gibt es ein Live Casino mit PayPal?

Auch diese Frage lässt sich nur verneinen. Aktuell dürfen in Online Casinos mit deutscher Lizenz keine Live Spiele angeboten werden. Lediglich Slot Spiele ohne progressiven Jackpot sind erlaubt. Allerdings ist davon auszugehen, dass zukünftig auch Lizenzen für Tisch- und Live Spiele verfügbar sein werden. Fans von Live Dealer Spielen müssen sich also noch ein wenig gedulden.