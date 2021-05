Augsburg

03.05.2021

MT Aerospace in Augsburg: Raumfahrtfirma baut 100 Jobs ab

Plus MT Aerospace leidet unter den Folgen der Corona-Krise. Der Erststart der neuen europäischen Trägerrakete Ariane 6 verschiebt sich immer weiter nach hinten.

Von Stefan Stahl

Der harte Einschnitt für die Beschäftigten des Augsburger Raumfahrt- und Luftfahrtunternehmens MT Aerospace kommt nicht überraschend. Denn im August vergangenen Jahres hatte Unternehmens-Chef Hans Steininger im Gespräch mit unserer Redaktion gewarnt: „Wenn nicht bis Herbst für uns positive Entscheidungen fallen, stehen gut 100 Arbeitsplätze auf der Kippe, ja irgendwann ist sogar der Standort gefährdet.“ Letzteres konnte der Manager, der selbst mit 30 Prozent an der Firma beteiligt ist, zwar abwehren. So sagte er am Montag: „ Augsburgs Tor zum Weltall bleibt erhalten.“

