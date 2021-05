Interquell im Firmenportrait

Nachhaltiges Hundefutter: Wie eine Familie Tiernahrung neu erfindet

Plus Georg Müller ist mit seinem Unternehmen Interquell aus Wehringen überzeugt, dass regionale Zutaten besser sind. Das setzt er jetzt bei Hundenahrung um.

Von Michael Kerler

Natürlich ist Georg Müller mit Tieren aufgewachsen. Sein Vater hat sich mit Begeisterung mit den Schäferhunden beschäftigt, der Liebling der Mutter war ein Pudel. Heute leben im Haus der Familie gleich in der Nähe seines Unternehmens Interquell in Wehringen ein schwarzer Labrador, ein Dackel und eine „wilde Mischung“ aus einem Tierheim in Bosnien. Und natürlich haben die Hunde das neue, nachhaltige Futter seiner Firma testen können.

