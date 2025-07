Trotz Gewinneinbruchs: BMW-Chef Zipse schlägt sich wacker

BMW ist besser als Mercedes, Audi, Porsche und VW aufgestellt. Das belegen die Geschäftszahlen der Autobauer für das erste Halbjahr dieses Jahres. Natürlich müssen auch die Münchner herbe Einbußen auf hohem Niveau verkraften, aber eben nicht derart schmerzliche wie die Rivalen in Stuttgart, Ingolstadt und Wolfsburg. Unter dem Strich hat BMW in den ersten sechs Monaten 2025 noch üppige vier Milliarden Euro verdient. Auch wenn es im Vorjahreszeitraum des Vorjahres rund 5,66 Milliarden waren, schlägt sich der bayerische Konzern in einer Welt voller Krisen und Unwägbarkeiten für einen Auto-Konzern wacker.

BMW verdient genug Geld für Innovationen

BMW verdient genug Geld, um die Fahrzeugflotte zu erneuern und mit der „Neuen Klasse“, die in München im September auf der Automesse IAA vorgestellt wird, zusätzliche Käufer zu finden. Dabei leidet das Unternehmen nicht in dem Maße wie Audi und Porsche unter der Zoll-Politik Trumps. Denn im Gegensatz zu den beiden Autobauern verfügt BMW über eine große Fertigung in den USA und kann künftig von dort aus Fahrzeuge sogar zollfrei in die Europäische Union liefern. Deswegen ist BMW-Chef Zipse auffallend entspannt, was Zollfragen betrifft. Sein Problem ist vor allem die anhaltende Schwäche des chinesischen Marktes. Dort läuft die Konjunktur nicht mehr so rund wie früher. Luxusgüter werden mit spitzen Fingern angefasst. Dennoch sitzt Zipse anders als seine Kollegen bei Mercedes (Ola Källenius) und Volkswagen (Oliver Blume) fest im Sattel. Er bleibt der erfolgreichste deutsche Auto-Manager, eben das Cleverle der Branche.