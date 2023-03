Vier der besten Azubis Deutschlands kommen aus der Region

Schwaben punktet bei der Ausbildung. Gleich vier der bundesbesten Auszubildenden kommen aus unserer Region. Gerade Frauen punkten dabei in technischen Berufen.

Es ist ein ermutigendes Zeichen gegen den Fachkräftemangel. Gleich vier der bundesweit besten Auszubildenden aus Industrie- und Handelsberufen kommen aus Schwaben. Mit Tamara Muras kommt die beste Informatikerin aus unserer Region. Tamara Muras hat ihre Ausbildung bei dem Roboterbauer Kuka in Augsburg gemacht und sich mit ihrer Abschlussprüfung an die Spitze der rund 7000 Informatik-Azubis gesetzt. "In der IT lernt man nie aus, durch neue Themen wie Künstliche Intelligenz und Chatbots wird es nie langweilig", sagt sie.

Die 22-Jährige stammt aus Bad Mergentheim in Baden-Württemberg, hat Realschule, dann Abitur gemacht. Ihre Ausbildung ist verknüpft mit einem Informatik-Studium an der Hochschule Augsburg. Bereits in der Ausbildung lernte sie Programmiersprachen, schrieb Programme und programmierte Webseiten. Bei Kuka kommen Roboterprogrammiersprachen hinzu. Daneben gibt die Lehre tiefere Einblicke in IT-Themen: Wie funktioniert ein Laptop? Wie ein Netzwerk? Normalerweise dauert die Ausbildung zum Informatiker drei Jahre, durch ihr begleitendes Studium konnte Tamara Muras verkürzen.

Im Ausbildungsberuf Fachinformatikerin mit Fachrichtung Anwendungsentwicklung wurde Tamara Muras Bundessiegerin. Foto: Peter Fastl

Kreis Augsburg stellt die beste Verfahrensmechanikerin auf Bundesebene

Bundesbeste Verfahrensmechanikerin ist Janine Kretzschmar. Die 19-Jährige aus Meitingen im Kreis Augsburg hat ihre Ausbildung bei SGL Carbon gemacht. "Die Eigenschaften und die Optik von Carbon haben mich interessiert. Bereits in der 7. Klasse fand ich Bauteile aus Carbon spannend", sagt sie. "Zuerst war es die Optik, die mich faszinierte. Später fragte ich mich, wie so ein schönes Material zu diesen unschlagbaren Eigenschaften kommen kann." Bereits in einem Praktikum hatte sie mit Carbon zu tun, das leicht, aber sehr stabil ist. "Auch wenn ich in der Schule Chemie und den Kunststoffteil des Werkunterrichts eher weniger mochte – jetzt ist es mein Traumberuf!", meint sie. Besonders Freude macht ihr die handwerkliche Herstellung von Bauteilen. Heute baut sie Hochtemperatur-Bauteile aus Carbon.

Noch zwei weitere Bundesbeste gibt es nach Angaben der IHK in unserer Region: Vincent Käser ist bundesweit bester Betonfertigteilbauer. Er absolvierte seine Ausbildung bei der Enke Schachtbaugesellschaft in Oettingen. Veronika Sutter ist die Nummer eins als Technische Systemplanerin, sie machte ihre Lehre bei der Schmid GmbH in Weiler-Simmerberg.

Beste Verfahrensmechanikerin für Kunststoff und Kautschuktechnik wurde Janine Nanette Kretzschmar aus dem Kreis Augsburg. Foto: Peter Fastl

"Die Qualität der beruflichen Bildung in unserer Region ist hoch", sagte Wolfgang Haschner, Leiter des Geschäftsbereichs Bildung bei der IHK Schwaben. "Das ist auch ein Verdienst unserer schwabenweit mehr als 4500 Ausbildungsbetriebe, die sich gegen den Fachkräftemangel stemmen." Insgesamt gab es in diesem Jahr rund 9000 Absolventen in Schwaben.

