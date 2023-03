Deutschlandweit die Nummer eins: SGL freut sich über Spitzen-Azubi

Plus Janine Nanette Kretzschmar ist Deutschlands beste Verfahrensmechanikerin für Kunststoff- und Kautschuktechnik und arbeitet bei der SGL in Meitingen.

Janine Nanette Kretzschmar kam aus dem Händeschütteln gar nicht mehr heraus. Die 19-Jährige ist deutschlandweit die beste Verfahrensmechanikerin für Kunststoff- und Kautschuktechnik, Fachrichtung Faserverbundtechnologie. Bevor es zur bundesweiten Ehrung nach Berlin geht, gab es in Meitingen beim Arbeitgeber SGL Glückwünsche aus der Politik, dem Ausbildungsbetrieb und von der IHK.