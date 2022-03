Lieferengpässe

09.03.2022

Deutsche Autoindustrie muss wieder Kurzarbeit einführen

Plus Noch ist die Chipkrise nicht vorbei, da haben die Fahrzeughersteller das nächste dicke Problem: Es fehlen Kabelbäume aus der Ukraine. Werden Autos jetzt teurer?

Von Stefan Stahl

Das Aufatmen währte bei Audi nur drei Monate. So lange konnte der Autobauer die Kurzarbeit für die Werke in Ingolstadt und Neckarsulm aussetzen. Zwar macht auch der Volkswagen-Tochter die Chipkrise nach wie vor zu schaffen, doch Audi wie andere Fahrzeughersteller scheinen mit dem Halbleitermangel besser zurechtzukommen. Ohnehin herrscht in der Branche die Meinung, dass sich die Versorgung mit den wichtigen Bauteilen im Laufe des Jahres deutlich verbessern wird. Doch mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine ist ein neues Problem auf die Unternehmen zugekommen: Die deutschen Hersteller beziehen die für die Produktion eines Autos wichtigen Bordnetze, auch Kabelbäume genannt, für den europäischen Markt zu einem großen Teil aus der Ukraine.

