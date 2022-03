Das wird teuer: Der Krieg in der Ukraine und die Folgen im Landkreis Dillingen

Plus Heizöl, Benzin und Lebensmittel: In nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens spüren auch Menschen im Kreis Dillingen die Auswirkungen. Brauchen wir doch das Akw Gundremmingen?

Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine lässt ein ganzes Land im Chaos versinken. Und die Auswirkungen sind auch bei uns im Landkreis Dillingen deutlich zu spüren. "Alles wird teurer, es ist heftig", stellt Müllermeister Josef Vogt fest. Die Vogt-Hofmühle im Dillinger Stadtteil Steinheim bezieht ihr Getreide zwar von Landwirten aus der Region. Der Preis richte sich aber nach dem Weltmarkt. Und der sei, seitdem Putin die Ukraine angegriffen habe, regelrecht explodiert, erläutert Vogt.