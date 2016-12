2016-12-23 07:34:00.0

News-Blog Amri nach Anschlag auf Überwachungsvideo zu sehen

In Berlin ist ein Attentäter mit einem Lkw absichtlich in einen Weihnachtsmarkt gerast. Bei dem Terroranschlag wurden zwölf Menschen getötet und 49 verletzt. Unser News-Blog. Von Sascha Borowski, Daniela Fischer, Norbert Staub, Sascha Geldermann und William Harrison-Zehelein

In Berlin ist am Montag ein Lkw in einen Weihnachtsmarkt nahe der Gedächtniskirche gerast.

Zwölf Menschen starben, 49 wurden verletzt. Mehrere Opfer schweben noch in Lebensgefahr.

Die Polizei fahndet nach dem Tunesier Anis Amri, dessen Ausweispapiere im Lkw gefunden wurden.

Eine Zusammenfassung zu Tat und Verdächtigem finden Sie hier: Was wir über den Anschlag von Berlin wissen.

6.58 Uhr: Kretschmann: Politik sollte nach dem Anschlag die Fakten abwarten

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Politik zur Besonnenheit nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt aufgerufen. Angesichts einer Debatte über Konsequenzen für die Flüchtlingspolitik und die innere Sicherheit sagte er: «Ohne die Faktenlage richtig zu kennen, ist es weder sinnvoll noch zielführend, solche Debatten im Ansehen dieses Anschlags zu führen.»

5.31 Uhr: Weihnachtsreiseverkehr wird schwer bewacht

Nach dem Terroranschlag in Berlin wird der Weihnachtsreiseverkehr in Deutschland schwer bewacht. An Flughäfen, Bahnhöfen und bei der Fahndung in einem 30 Kilometer breiten Streifen an den Grenzen Deutschlands ist die Bundespolizei präsent, teilte das Bundespolizeipräsidium in Potsdam mit. Auch sie sucht nach Hochdruck nach dem tatverdächtigen 24-jährigen Anis Amri. Mit Maschinenpistolen und schusssicheren Westen ausgerüstete Beamte gehen auf Streife. Zudem laufen auch verdeckte Maßnahmen. «Wir wollen unser Gegenüber nicht warnen», sagte Sprecher Gero von Vegesack.

4 Uhr: Jeder Vierte meidet nach Berliner Anschlag größere Menschenmengen

Nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt meidet jeder vierte Deutsche größere Menschenansammlungen. 27 Prozent halten sich demnach fern, 48 Prozent der Teilnehmer einer aktuellen YouGov-Umfrage gaben dagegen an, «ich verhalte mich diesbezüglich wie bisher». Zugleich gaben allerdings 45 Prozent der Befragten an, sie hielten «allgemein die Sicherheitsvorkehrungen bei Großveranstaltungen und öffentlichen Festen» für nicht ausreichend.

Freitag, 23. Dezember, 1.49 Uhr: Anschlag auf Centro in Oberhausen geplant? Polizei nimmt zwei Männer fest

Die Polizei hat wohl einen weiteren Anschlag in Deutschland verhindert, der möglicherweise das große Einkaufszentrum Centro in Oberhausen zum Ziel hatte. Spezialeinheiten haben in Duisburg zwei Brüder im Alter von 28 und 31 Jahren wegen des Verdachts darauf festgenommen. Alle Informationen dazu lesen Sie hier: Festnahmen: Planten Brüder Anschlag auf Centro in Oberhausen?

23.36 Uhr: Video zeigt Moment des Lkw-Anschlags

Der Moment des Terroranschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt ist auf dem Video einer Autokamera festgehalten. Das von der Bild veröffentlichte Video zeigt aus der Perspektive eines Autofahrers, wie der Lastwagen mit hohem Tempo ungebremst in den Weihnachtsmarkt fuhr. Kurze Zeit später ist zu sehen, wie Menschen vom Tatort weglaufen. Entgegen anderslautenden Aussagen scheinen die Scheinwerfer des Lasters zur Tatzeit eingeschaltet gewesen zu sein. Einblicke in den Weihnachtsmarkt selbst gewährt das Video nicht.

21:24 Uhr: Amri kurz nach Anschlag in Berliner Moschee gesichtet

Der Tatverdächtige Anis Amri ist nach Informationen des RBB in den Nächten vom 14. und 15. Dezember von Sicherheitskräften in Berlin-Moabit in einer Moschee gefilmt worden. Entsprechende Observationsbilder zeigen den 24-Jährigen vor Ort, heißt es in einem Bericht. Auch wenige Stunden nach dem Angriff habe er sich demnach dort aufgehalten.

21.10 Uhr: Eine Französin ist unter den verletzten Opfern

Unter den verletzten Opfern des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt ist auch eine Französin. Das teilten die Strafverfolgungsbehörden in Paris mit. Die Ermittler hätten eine eigene Untersuchung eingeleitet, hieß es weiter. Details zu dem Opfer wurden nicht mitgeteilt.

Anschlag in Berlin: Lastwagen rast in... Berlin unter Schock: Ein Lastwagen rast am Montagabend in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Mindestens zwölf Menschen sterben bei dem Anschlag, rund 50 werden verletzt. Foto: Bernd von Jutrczenka, dpa

20 Uhr: Amri drohte in Italien seinen Mithäftling den Kopf abzuschlagen

Die Strafvollzugsbehörde im italienischen Justizministerium hat dem Komitee für strategische Antiterrorismus-Analyse Italiens (CASA) nach der Entlassung Amris aus der Haft in Palermo einen Bericht zugestellt, berichtet die Agentur Ansa. Darin heißt es, dass Amri in der Haft Zeichen für eine Radikalisierung und eine Annäherung an die Ideale des islamischen Terrorismus gezeigt habe. Einem christlichen Mithäftling drohte er demnach: “Ich schlage dir den Kopf ab.”

18.50: Bundesanwaltschaft: Anis Amri saß am Steuer des Lastwagens

Der flüchtige Terrorverdächtige Anis Amri saß nach Erkenntnissen der Ermittler am Steuer des Lastwagens, der in die Menschenmenge auf dem Berliner Weihnachtsmarkt raste. "Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand gehen wir daher davon aus, dass Anis Amri den Lkw gesteuert hat", sagte die Sprecherin der Bundesanwaltschaft am Donnerstagabend in Karlsruhe. Die Fahndung nach dem Tunesier blieb bislang jedoch ohne Erfolg. Nach dem als islamistischer "Gefährder" bekannten Amri wird mit Hochdruck international gefahndet. Die Ermittler kamen auf seine Spur, als sie am Dienstag im Fahrerhaus des Lkw ein Portemonnaie mit seinem Ausweis fanden. Inzwischen sicherten die Kriminaltechniker auch Fingerabdrücke des 24-Jährigen unter anderem im Führerhaus und an der Fahrertür des Lastwagens, der am Montagabend in den Weihnachtsmarkt im Herzen Berlins gesteuert wurde. Aufgrund der Beweise erließ die Bundesanwaltschaft Haftbefehl gegen den Gesuchten.

18.10 Uhr: Haftbefehl gegen Amri erlassen

Die Bundesanwaltschaft hat am Donnerstag Haftbefehl gegen den flüchtigen 24-jährigen Tunesier Anis Amri wegen des Lastwagen-Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt erlassen. Das teilte eine Sprecherin der Behörde am Abend in Karlsruhe mit.

Das ist der dritte Teil des News-Blogs. Hier gelangen Sie zum ersten Teil und zum zweiten Teil.

(mit dpa, afp)