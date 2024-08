Rettenbacher feiern das Patrozinium

Ruhestandspfarrer Paul Mahl kam gerne zurück in die Pfarrei, um mit vielen Gläubigen an der Marienkapelle im Kühbacher Ortsteil Rettenbach den Festgottesdienst zum Patrozinium zu feiern. Die Aichacher Jagdhornbläser sorgten für die musikalische Umrahmung. Am Ende wurden die mitgebrachten Kräuterbuschen gesegnet. Der Verein Kapelle Rettenbach und die Rettenbacher hatten im Hof der Familie Krucker alles für ein geselliges Fest vorbereitet. Über 250 Mittagessen wurden ausgegeben. Der Eiswagen stand ebenso wie eine Hüpfburg bereit. Natürlich gab es auch Kaffee und Kuchen. Die Ministranten boten Malaktionen und kleine Spiele an.

