vor 53 Min.

100 Stunden Sitzung

Affings Verwaltungzieht Bilanz

Erste Einblicke in die Finanzlage der Gemeinde Affing im nächsten Jahr erhielt der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag. Verwaltungsleiter Tilo Leister präsentierte dem Gremium einen Teil des Haushaltsplanes 2020: den Verwaltungsetat. Dieser hält mit gut 14 Millionen Euro das Niveau von 2019.

Die Einnahmenseite prägen die Steuern. Aus der Einkommensteuerbeteiligung wird mit 3,9 Millionen Euro gerechnet, weitere 2,35 Millionen Euro aus der Gewerbesteuer, 120000 Euro aus der Grundsteuer A und 650000 Euro aus der Grundsteuer B. Weitere Einnahmen sind Benutzungsgebühren (rund 1,3 Millionen Euro), die Schlüsselzuweisung (380000 Euro) und Zuschüsse (rund 1,4 Millionen Euro). Größter Ausgabeposten sind die Personalausgaben mit 4,4 Millionen Euro, gefolgt von der Kreisumlage mit rund 3,1 Millionen Euro Betriebsausgaben mit 1,9 Millionen Euro und der sächliche Verwaltungsaufwand mit 1,5 Millionen Euro. Für Investitionen bleiben 685000 Euro übrig. Sie werden in den Vermögenshaushalt übertragen. Die gesetzliche Mindestzuführung werde erreicht, versicherte Leister. Ins Detail ging es nicht, weil Kämmerin Brigitte Sturm erkrankt war. Schon im Januar soll der gesamte Haushaltsplan im Gemeinderat behandelt werden.

In der letzten Sitzung des Jahres präsentierte die Verwaltung eine Statistik. In 31 Sitzungen haben Gemeinderat und Ausschüsse 883 Tagesordnungspunkte behandelt. Im Jahr zuvor waren es 564 und davor 470 Punkte. Nicht ohne Stolz betonte Winklhofer, dass 95 Prozent aller Punkte erledigt seien. In Stunden ausgedrückt: Öffentlich tagten die Räte 55, nicht öffentlich 43 Stunden. 2018 waren es 44,5 und 17 Stunden. Bürgermeister Markus Winklhofer betonte: „Wir waren heuer extrem fleißig.“ Auch wenn er es nicht sagte: Die ausführliche Statistik ist eine Reaktion des Bürgermeisters und der Verwaltung auf die Kritik, dass Beschlüsse des Gemeinderates zu schleppend und zu langsam umgesetzt würden. Diese wurde, wie mehrfach berichtet, immer wieder im Gemeinderat laut – Wortführer der Kritiker ist zweiter Bürgermeister Gerhard Faltermeier, der bekanntlich ebenfalls als Bürgermeister kandidiert.

Der Gemeinderat fasste einstimmig den Satzungsbeschluss für die Änderung „Nördlich der Gebenhofener Straße“ in Affing, wo eine Baulücke geschlossen wird. Der Bebauungsplan „Ludwigshof am See“ in Mühlhausen, mit dem eine Baumöglichkeit geschaffen wird, muss noch einmal ausgelegt werden. Unter anderem fordern die Behörden den ausdrücklichen Hinweis auf Bodendenkmäler. Denn hier befinden sich Straßentrassen vor- und frühgeschichtlicher oder mittelalterlicher Zeitstellung. (jca)

